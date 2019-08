Horóscopo de hoy 4 de agosto de 2019

Antes de empezar la jornada laboral aquí te traemos el horóscopo de hoy domingo 4 de agosto de 2019. Se trata de una aproximación a lo que te va a suceder durante el día de hoy que te mostramos dividida por los distintos signos del zodiaco. Recuerda que la fecha en la que naciste influye mucho en tu futuro, en cómo eres y en cómo te relacionas con los demás pero que finalmente las decisiones son tuyas. Lo que aquí te ofrecemos son orientaciones para afrontar tu día a día con menos incertidumbre.

Cáncer

No permita que nadie tome las riendas de su futuro. Para Cáncer, hoy sólo usted es la persona indicada para tomar decisiones de ese calado. En el amor, sea consciente de lo afortunado que es.

Virgo

Nada parece indiciar que la relación con su círculo amistoso vaya a recuperarse del profundo bache en el que se encuentra. Para Virgo, hoy es el momento de cambiar de aires y buscar personas nuevas.

Sagitario

Intente hacer un acto de fe: no sea tan incrédulo. Para Sagitario, hoy la felicidad no siempre radica en uno mismo, es bueno confiar en los demás hasta cierto punto.

Géminis

Haga lo que le dicta su corazón: hoy no se preocupe tanto por las consecuencias ni se piense tanto las cosas. Para Géminis, hoy sus sentimientos le llevarán por buen camino.

Aries

Tenga cuidado: hoy recibirá una traición de algún amigo cercano. Para Aries, hoy no se decepcione, en el fondo ya sabía que esto ocurriría. En el amor, conserve y afiance su relación con esa persona que usted sabe que es especial.

Tauro

En los próximos días recibirá un notable ingreso económico. Para Tauro, hoy aproveche para comprar aquello que siempre ha deseado, es el momento de darse un capricho. En el amor, continúe como hasta ahora, no es momento de tomar nuevos frentes.

Capricornio

Trabajas demasiado y eso, en no pocas ocasiones, te hace descuidar las tareas domésticas. Para Capricornio, hoy tienes que intentar repartir tu tiempo entre tu trabajo y tu casa. Está claro que estás en un mal momento profesional pero pronto te darás cuenta que tan importante es estar bien en tu trabajo como estarlo en tu vida. No descuides nada o al menos trata de no hacerlo. Una cerveza o un refresco después de salir de tu puesto de trabajo siempre es una buena opción y más si es en buena compañía. En la economía puedes darte algún capricho.

Acuario

Su situación sentimental sufrirá un gran cambio y se sentirá lleno de esperanza e ilusión. Para Acuario, hoy su vida social se presenta muy favorable y conocerá a nuevas personas, no se cierre, puede que una de esas personas acabe siendo muy importante en su vida.

Piscis

Asume las decisiones del pasado, y déjalas atrás. Para Piscis, hoy es hora de hacer borrón y cuenta nueva y empezar una nueva etapa en todos los sentidos. No tengas miedo.

Libra

Hoy verá cosas extrañas en su trabajo. Para Libra, hoy fíese de la opinión de sus compañeros. En el amor, tendrá una muy buena racha. Úsela para encontrar a la persona indicada.

Escorpio

El panorama amoroso se le presenta duro en los próximos meses, tendrá algún desamor y le costará volver a ilusionarse por alguien. Para Escorpio, hoy no se desanime, esa racha pasará antes de lo esperado.

Leo

En la vida amorosa es momento de grandes cambios. Para Leo, hoy aproveche para prestarle atención a esa persona que usted considera especial y apueste más fuerte por lo que desea.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.