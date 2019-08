El novio de Paula Prendes enciende las redes con un posado veraniego sin camiseta

Los posados veraniegos no son, ni mucho menos, contenido exclusivo de las mujeres. Los hombres también los pueden hacer para lucir cuerpazo (y abdominales trabajados todo el invierno) con fotos en los meses estivales. Y sino que se lo digan al novio de Paula Prendes que estos días ha encendido las redes sociales con un posado sin camiseta.



Lo cierto es que a pesar de que la actriz y presentadora asturiana Paula Prendes no exhibe demasiado su vida privada en redes sociales la gijonesa sí que aprovecha sus tiempos de ocio y fin de semana para presumir de relación. De hecho hoy ha vuelto a hacerlo. No en vano hoy es un día especial: el del cumpleaños de su novio. "Felicidades mi amor, que sigas cumpliendo más y yo a tu lado", le confesaba la asturiana hace unas horas en Instagram a su chico.





Prendes es muy popular también en redes sociales.Además de colaborar en Zapeando la presentadora tuvo la oportunidad hace varios meses de participar en el programa "Prodigios", en donde ´se buscaba nuevos talentos del canto lírico y de la música clásica. Una faceta en la que Prendes demostró que es una profesional capaz de asumir cualquier reto que se ponga por delante. Tambien le dió mucha popularidad participar en Masterchef Celebrity.