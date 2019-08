"No follamos agresivo", afirman los miembros liberados de la "manada" de Bilbao

Cuatro de los seis detenidos por participar, supuestamente, en una violación grupal en Bilbao, durante la noche del pasado 1 de agosto, han quedado en libertad ya que, según el auto judicial, la víctima solo pudo describir a dos agresores, pero no a los otros cuatro. A la salida de los Juzgados, tres de ellos fueron grabados por las cámaras de televisión y trataron de ofrecer explicaciones pese a que, por su origen argelino, apenas hablan español con fluidez. En tono alegre por estar de nuevo en la calle indicaron: "No follar agresivo. Habla chica. No chica, no folla".

El auto de la magistrada del Juzgado de instrucción número 6 de Bilbao explica que cuatro de los primeros detenidos quedan en libertar porque la víctima no pudo describirlos como participantes en la violación.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, explicó que nadie duda de la declaración de la víctima, pero matizó que la justicia debe ser garantista, y, si no está claro que todos participaron en la agresión de la misma forma ni la víctima les identificó, las medidas judiciales "son las adecuadas". La jueza "optó por no aplicar la medida más extrema, la prisión provisional, respecto a cuatro personas sobre las que hay dudas; a mí me parece una decisión lógica si efectivamente tiene dudas, que las tendrá", subrayó Uriarte.

La Fiscalía pidió prisión para los seis detenidos, al contradecirse en sus declaraciones sobre lo sucedido y haber riesgo de fuga, pero la magistrada de guardia decidió solo prisión para dos de ellos. El caso pasará ahora al Juzgado de instrucción número 4 de Bilbao, que, como ha explicado el juez decano, seguirá con las pruebas, como posibles ruedas de reconocimiento o exámenes de restos ADN si los hubiera, que pueden llevar o no a cambiar la apreciación inicial de la jueza.

Una vez conocido el Juzgado que se encargará del caso, el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Clara Campoamor se presentarán como acusaciones populares en el mismo.