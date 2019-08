"Nunca hubiera podido montar 'La fuerza del cariño' sin Lolita", admite Magüi Mira

"Nunca hubiera podido hacer este texto sin Lolita: ella era la 'Aurora' que buscaba". Esto, y otras muchas cosas, las dijo ayer a mediodía la actriz y directora Magüi Mira, casi dos décadas metida en la dirección escénica, más de cuatro, sobre las tablas."Los textos se quedan en el cajón hasta que encuentras el mejor modo de llenarlos de vida. Tal cual está nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer ahora es incorporar a los espectadores. Todos somos los que, al final, hacemos la historia", añadió la directora escénica que regresa al teatro esta semana: mañana viernes (21.00 horas) el Palacio Valdés acoge el estreno en España de "La fuerza del cariño", una comedia dramática que Mira dirige y que protagoniza 'Aurora', una viuda de fortaleza inconmensurable rodeada de pretendiente, hija y yerno. Esa "Aurora" de la que habla Mira es Lolita y ayer fue objeto de homenaje por parte de Mira.

"Me llama 'Atleta emocional'. Lo puse en mi Facebook, donde, en mis madrugadas, escribo mis cosas", desveló la actriz madrileña. "Pues si tú escribes tus madrugadas, voy a escribir yo tus mañanas y tus días", prometió Mira encantadísima también por haber propiciado el encuentro de Lolita con "su" hija en la ficción escénica: la actriz Marta Guerras. "No nos conocíamos. Nos citamos en el teatro de La Latina, en Madrid. Lolita ya estaba allí y llegué entonces yo. La pararon para hacerse una foto con ella. 'Y esa, ¿quién es?, ¿tu hija?', le preguntaron", contó Marta Guerras. "Yo dije que sí, que por supuesto", apostilló Lolita.

Guerras dijo sentirse en "un parque de atracciones emocional". Es 'Emma', la hija de 'Aurora'. "Las relaciones entre madres e hijas son universales y todos podíamos comprenderlas", apuntó la actriz. "Es la primera vez que trabajamos juntas, pero sospecho que no va a ser la última", prometió Mira, que llevó la voz cantante en una rueda de prensa de presentación de "La fuerza del cariño", una nueva producción de Jesús Cimarro.

La obra de teatro la firma Dan Gordon, que tiene una complicada génesis artística: primero vino una novela (de Larry McMurtry), luego, un guión de cine (de James L. Brooks) y, al final, el texto dramático. La versión española la firma el director de escena Emilio Hernández. Un drama de lágrima y carcajadas. "Cuando me pongo una película es porque quiero reír o llorar. Las de Bergman me aburren", reconoció Lolita. La película por la que Shirley Maclaine se llevó el "Oscar" es de las primeras. "El amor mueve el mundo. Prefiero el 'te quiero' al 'te amo'; para 'amo', el del perro", explicó la directora de la función montada en "tiempo real, no como en el cine; aquí la única cámara es la que pone el espectador", señaló Mira.

Lorenzo Caprile es el responsable del diseño de vestuario: "Es la cuarta vez que trabajo con Magüi Mira y espero que no sea la última. Tenemos algo entre manos para pronto. Trabajo con Curt Allen Wilmer, en la escenografía, y José Manuel Guerra como iluminador. Creo que hacemos buen equipo. Lo hacemos, por esto repetimos", reconoce el popular modista.

"La fuerza del cariño" toma cuerpo el viernes, para esta noche está previsto el ensayo general, el primer contacto con los aplausos.