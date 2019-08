Unas deslumbrantes "Cuatro estaciones" en el Filarmónica

Una vez celebrado el concierto de Pacho Flores, la Filarmonía de Oviedo apenas tendrá una semana de margen hasta el siguiente concierto de su particular Festival de Verano. Será el 20 de agosto, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, a las 20 horas. Para dicha actuación, se cambiará la trompeta por el violín. Debutará uno de los grandes talentos emergentes del violín español Francisco Fullana, quien, entre otras obras, interpretará "Partita número 3 en mi mayor" de J. S. Bach. El plato fuerte del programa será la obra "The four seasons recomposed", un trabajo del compositor Max Richter realizado sobre las "Cuatro Estaciones" de Vivaldi.