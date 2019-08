Galliano, el acordeón que inspira

Dice el acordeonista y compositor francés Richard Galliano que cada vez que pisa un escenario se pone nervioso. No se le nota, pero sucede. "Nunca sabes cómo va a reaccionar el público y es esa incertidumbre la que te hace estar intranquilo", cuenta.

Ayer disfrutó en Navia porque encontró a un público entregado y muy interesado en su obra, en su proyecto y en su forma de comunicar sobre el escenario. Richard Galliano y los músicos de la "Prague String Quintet" fueron las estrellas del Festival Horacio Icasto, una cita musical de primer nivel que organiza cada año desde hace 19 la asociación cultural "Amigos del Concierto" con la inestimable colaboración del cantante y empresario naviego Juan Coloma.

El concierto empezó puntual a las ocho de la tarde con lleno en una iglesia parroquial ya acostumbrada a acoger cada verano una sesión musical digna de grandes y urbanos auditorios o teatros. Galliano aprovechó su cita en Navia, ante casi 350 personas, para interpretar con la maestría que le caracteriza trece canciones. El público conoció su talento al mando del acordeón, pero también pudo escuchar cómo toca a armónica, cómo agradece los aplausos y, casi, cómo es este músico francés "cercano" que aprendió el que hoy es su "oficio y pasión" de su padre.

En Navia, sonó ayer un intenso repertorio: "Habanerando", "Otoño porteño", "Primavera porteña", "Aurore" o "I will wait for you" fueron algunas de las canciones que interpretó de forma magistral el famoso acordeonista y el quinteto. En el templo muchas caras conocidas y representativas del ámbito empresarial, cultural y social de Asturias siguieron la música.

También estuvo presente en la memoria de muchos el pianista argentino Horacio Icasto, un genio de la música fallecido en 2013 y alma máter, junto a Juan Coloma, del festival que ahora trae a Navia a virtuosos del cuarto arte.

Además de música, hubo ayer en Navia recuerdos y agradecimientos. El presidente de la Asociación "Amigos del Concierto", Justo García, agradeció a las tres firmas empresariales más importantes del concejo su apuesta decidida por el territorio naviego y sus gentes. Mencionó a Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, Ence y Astilleros Armón. También explicó a quién se donará lo recaudado: será a Manos Unidas de Navia por petición de la parroquia religiosa, que cede de forma desinteresada la iglesia para organizar los conciertos del Festival Horacio Icasto.

El encargado de presentar la sesión, el ex consejero y filósofo Manuel Fernández de la Cera, tuvo palabras de recuerdo para el acordeón como instrumento musical. Explicó cómo en su día se consideró "de segunda" y también contó el arraigo que tiene en Asturias, donde se conocen sus posibilidades desde tiempos pretéritos.

El concierto del décimo noveno Festival naviego acabó según lo esperado: noventa minutos más tarde. Muchos se llevaron una vivencia para el recuerdo.