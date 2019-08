Lara Álvarez durante sus vacaciones: "he conocido a una persona especial que no olvidaré nunca"

La presentadora gijonesa Lara Álvarez acostumbra a compartir en las redes sociales casi todo lo que hace en su tiempo libre. Tanto que estos días está hasta contando paso a paso sus idílicas vacaciones. Y es que después de participar en el programa Supervivientes Álvarez ha decidido tomarse unos días libres y disfrutar de un merecido descanso.



Ha ido a Vietnam en donde está disfrutando de experiencias únicas. "El día comienza a las 4:45 de la mañana. No necesito despertador porque las primeras luces rosadas del alba entran por la ventana de mi camarote. Un café para terminar de despertarme, calzado cómodo para caminar y a la barca que nos llevará hasta Cat Ba. Al llegar, las casas flotantes de algunos locales rodean la isla y nos cuentan que una de sus principales atracciones son sus montañas de roca caliza. Nos llevan a la cueva de Trung Trang", relataba en las últimas horas la presentadora a través de su cuenta de Instagram.



"El crucero zarpa de vuelta al puerto donde me espera la sonriente Bell, sólo 24 horas y ya te echaba de menos", asegura Álvarez. Al parecer a la presentadora ha quedado marcada con esta vietnamita. "He conocido a una persona muy especial que no olvidaré nunca, me fundo en un abrazo con ella. Esto es un "Hasta luego" Bell, sigue con esa increíble energía contagiando a los que tengan la suerte de cruzarse en tu camino", enfatiza.



A juzgar por las imágenes que está compartiendo a través de las redes sociales el viaje a Vietnam está siendo toda una experiencia para la presentadora. Y eso que ella ya viene de otro paraíso. Gracias a su trabajo en Supervivientes Lara Álvarez vive durante gran parte del año en la isla de Honduras en la que Telecinco tiene montado el plató en el que conviven todos los famosos a los que se sigue con las cámaras durante 24 horas al día.



A buen seguro en cuanto tenga que volver a Madrid Álvarez va a echar de menos, en pleno asfalto, todos esos paisajes paradisíacos de los que ha podido disfrutar en los últimos meses gracias a su trabajo pero también gracias a las vacaciones de las que estos días está disfrutando y que comparte con todos a través de las redes sociales. Seguro que muchos sienten envidia por las imágenes y otros agradecen poder ver algo aunque sólo sea a través de las redes sociales.