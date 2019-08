La Ministra de Sanidad aboga por que la Fiscalía "investigue" las denuncias de agencias de gestación subrogada

La Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aboga por que la Fiscalía "investigue" las denuncias presentadas en los últimos meses en España sobre agencias de gestación subrogada. Así lo ha afirmado hoy durante una visita a la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba):

"La Fiscalía tendrá que decir en qué punto está la investigación y en qué condiciones trabajan estas agencias teniendo en cuenta que en nuestro país esa práctica está prohibida por la ley de reproducción humana asistida y que bordea algunas cuestiones éticas sobra las que ya se ha puesto el acento desde el Parlamento. Además, existe un informe del comité de bioética que depende del Ministerio, que también recomienda que se regule está situación a nivel internacional y se ponga el foco en convenios hechos por personas individuales con agencias de otros países".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada una vez que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, informó a la Fiscalía General de posibles indicios de delito en estas entidades.

El Ministerio Público ha informado de que ha remitido la denuncia de Justicia en relación a la actividad de las agencias de vientres de alquiler a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proceda a la investigación de los hechos.

El Ministerio de Delgado explicó este lunes que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y afirmó que determinadas agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

En su petición a la Fiscalía General, el Gobierno tuvo en cuenta la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, detalló que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuantas.

Además de lucrarse, recalcó Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

Es un tema muy, muy grave", enfatizó la ministra, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".