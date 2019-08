Sanidad regulará en una nueva ley antitabaco el uso de vapeadores y cigarros sin combustión

En una terraza con más de dos paredes no se puede fumar y, dentro de no mucho, tampoco podrán utilizarse los nuevos dispositivos de tabaco calentado, muy comunes entre el público juvenil. Así lo anunció ayer en Gijón la ministra de Sanidad en funciones, la asturiana María Luisa Carcedo, que asegura trabajar ya en una futura regulación de la actual ley antitabaco. Viendo que cierta parte del sector hostelero se está tomando con cierta laxitud las normas aprobadas en 2010 (y revisadas en 2015), la titular de Sanidad ha autorizado una nueva campaña de concienciación en la que se recuerda, por ejemplo, que una terraza con jardineras que superen el metro de altura debe ser espacio libre de humo. "Hay locales hosteleros en los que no se está cumpliendo la ley vigente", lamentó. Estudiará, también, incluir en un futuro plan nacional sobre jóvenes el uso de los denominados vapeadores (cuyos líquidos en su mayoría contienen nicotina): "A esa edad nos sentimos invulnerables, pero las consecuencias pueden ser dramáticas".

La nueva campaña se limita al reparto de unas infografías explicativas sobre los dispositivos de tabaco calentado (también llamados de tabaco sin combustión o "iQOS" que al no funcionar con líquidos recargables se rellenan con tabaco en polvo y, por tanto, provocan igualmente adicción) y sobre los distintos modelos de terrazas de hostelería, que según la ley actual no deben admitir fumadores si tienen más de dos paredes o si están rodeadas por jardineras de más de un metro de altura. "Es difícil hacer que esto se cumplan; no podemos poner a un policía o un inspector en cada bar", reconoció la Ministra, que estudia mecanismos para endurecer más ciertas medidas. "Ahora estamos viendo nuevos modos de consumo y nuevos dispositivos para fumadores que no pueden quedarse fuera de la ley. Es una cuestión de salud", afirmó.

Carcedo aprovechó su visita a la ciudad -en la que recorrió las instalaciones de Proyecto Hombre- para alertar sobre las otras conductas adictivas al alza entre los más jóvenes. Según la socialista, los consumos presentan un sesgo por género. En las mujeres las sustancias más problemáticas están siendo las legales -alcohol y tabaco- y, en los varones, predomina el cannabis. "Ya estamos notando las consecuencias; la prevalencia del cáncer de pulmón en mujeres no para de subir", lamentó. "Aunque la ley contra la venta de alcohol a menores ya es buena en Asturias, elaboraremos una a nivel nacional para regular las sanciones en todo el país", añadió.

La Ministra agradeció también la labor de Proyecto Hombre, una entidad sin ánimo de lucro "muy querida en la región". "Su labor por la reinserción social de personas con adicción es admirable. En España hay en total 1.300.000 voluntarios de este sector y, en Asturias, unos 23.000. Y más de la mitad son mujeres. Se merecen un reconocimiento especial", expresó.

El director de Proyecto Hombre, Julio Jonte, concretó, por su parte, que la adicción en el sector femenino resulta también preocupante por el consumo de psicofármacos -relajantes musculares, medicación para dormir y tranquilizantes- y aseguró estar estudiando "nuevos mecanismos" para poder llegar a estas afectadas. "No suelen verse representadas en nuestro centro; debemos cambiar", afirmó.