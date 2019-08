La luminosidad del agujero negro del centro de nuestra galaxia

Una repentina luminosidad presentada por el "agujero negro" de nuestra galaxia tiene a los científicos y astrónomos "deslumbrados" y sin una explicación clara del fenómeno. El agujero negro conocido como Sagitario A* (Sgr A*) que está situado en el centro de la Vía Láctea a una distancia de 26. 000 años luz de la tierra, presentó en las observaciones hechas por expertos en abril y mayo "un haz de luminosidad" con una intensidad que nunca antes se había observado. Según ha señalado Tuan Do, miembro del grupo de investigación Centro Galáctico de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) existe una posible razón para la luminosidad, aunque no responde las preguntas de fondo. "Las variaciones del brillo provienen de la luz de gas caliente cayendo a través del agujero negro antes de cruzar su horizonte", destacó Do en su comentario.