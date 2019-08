Sin pruebas científicas de la relación entre móviles y cáncer

A pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, catalogó en 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencia que emiten los teléfonos móviles como "posiblemente cancerígenos para los humanos", ocho años después no hay evidencias científicas de que eso sea cierto, según un informe de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ninguno de los estudios realizados hasta ahora al respecto avala una "posible relación entre cáncer y uso de teléfono móvil", según el investigador Alberto Nájera López, que, en un artículo publicado en "The Conversation", analiza todos los estudios realizados hasta ahora y llega a la conclusión de que todos ellos presentan "inconsistencia y limitaciones" que no permiten dilucidar con certeza esta cuestión.