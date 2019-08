Talento al aire libre en Candás

"Antes de venir a Asturias nunca había tocado al aire libre. Es una gran experiencia: me encanta tocar en grandes auditorios, claro, pero aquí en Candás he percibido una mayor cercanía con el público. Y esto también me ha obligado a afrontar la pieza de otra manera, porque al empezar a tocar notaba que el piano no sonaba como yo quería; no sé cómo explicarlo, pero creí que debía interpretar con más urgencia, de una forma más directa".

Así explicaba Julián Pujols, uno de los jóvenes prodigios que han participado en el maratón de música al aire libre con el que concluyó, ayer, el Festival Internacional de Música de Candás, que organizan la Banda de Música de Candás y el Ayuntamiento, con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

Durante cerca de cinco horas, a partir de las cinco de la tarde, el parque del Paseín se convirtió en un pequeño anfiteatro por el que desfilaron diecisiete jóvenes talentos de las teclas, ante un público entregado en continua renovación. Porque en la agradable tarde candasina, el maratón de piano era una parada preferente para residentes y foráneos. Algunos se paraban en mitad del paseo, para disfrutar de algunos instantes de buena música; otros hacían escala en el lugar entre terraza y terraza, completando una o dos actuaciones; y también los había que, sentados en las sillas habilitadas por la organización, disfrutaron de todo el maratón de buena música y talento joven.

Para su despedida de la villa de olímpicos, los artistas seleccionaron ellos mismos un repertorio en el que brillaban los grandes nombres de la historia de la música: Chopin, Bach y Beethoven fueron los grandes protagonistas de la tarde, los compositores que más partituras aportaban al conjunto; en el que también figuraban obras de Schumann, Rachmaninov, Scarlatti, Albéniz o Liszt, entre otros.

Pujols, natural de Chicago (Illinois, EE UU) y con raíces dominicanas, escogió para su actuación la sonata op. 81 de Beethoven, una de sus obras preferidas y con la que quiso hacer un pequeño homenaje al compositor ante la próxima celebración, el año que viene, del 250 aniversario de su nacimiento.

El genio de Bonn también figuraba en el programa de la mano de Yeotang Tang, una joven pianista procedente de Xinjiang (región autónoma situada en el noroeste de China), que quiso agradecer al público de Candás su acogida con la interpretación de una pieza rara de escuchar en un recital: la sonata en fa mayor, op. 54. "No es una obra muy popular porque Beethoven la compuso entre dos obras maestras, y eso ha provocado que haya quedado un tanto oscurecida por ellas, pero es una composición muy hermosa", afirma la joven, que se ha quedado prendada de Asturias: "es realmente bonito. Es mi primera vez no solo en España, sino en Europa, y me encanta".

Para muchos de estos jóvenes, el Festival Internacional de Música de Candás ha supuesto su primer contacto con el público europeo, y han podido comprobar, en primera persona, cómo la música es, realmente, un lenguaje universal que no entiende de fronteras ni de diferencias culturales. Como tampoco la amabilidad, la misma con la que se sintieron tratados por el público candasín y que ayer devolvieron compartiendo con ellos su talento al piano pero, también, unas palabras en español. Y es que, antes de cada actuación, estos jóvenes artistas se presentaron al respetable y, leyendo un texto previamente traducido, explicaron de dónde venían y presentaron la obra que iban a interpretar.com