Habla la mujer que perdió a su bebe de 18 semanas por Listeriosis: "me dijeron que no había latido"

"Tuve la mala suerte de que me tocó a mi" lamenta Teresa Reyes Ramos, la sevillana que perdío a su bebé el pasado 2 de agosto a las 18 semanas de gestación en el Hospital Virgen del Rocío por un brote de listeriosis, en una entrevista a la Cadena Ser.

Cuenta que consumió la carne contaminada a finales de junio, pero no empezó a notar los síntomas hasta finales de julio cuando empezó a notar molestias muy fuertes: "dolores de cabeza, presión en el cuello y fiebre muy alta". Fue entonces cuando acudió a urgencias, pero en un principio los médicos no le detectaron nada ya que tras las pruebas realizadas todos los parámetros salían correctos. Por ese motivo le dieron el alta y volvió a su casa.

Pero como la fiebre continuaba, "llegué a tener 39, 40 de fiebre", volvió y tras realizarle más pruebas le comunicaron la posibilidad de que fuera una infección de sangre. "Aún no había un diagnóstico claro hasta que me confirman la listeria, pero no sabía que había un brote, no sabía que había casos como se sabe ahora". Tras tener síntomas muy fuertes y encontrarse fatal, en una de las pruebas le comunicaron que su bebé había dejado de latir, "tuve la mala suerte de que me tocó a mi" lamenta.

Los sanitarios le avisaron de que la bacteria actuaba de forma especialmente peligrosa en el estado de gestación pero se tardó un tiempo en encontrar la causa."Al principio me dijeron que podía ser una infección en la sangre, pero tras las pruebas me dijeron que era por listeria y que ataca mucho a los bebes y a las embarazas".

El de María Teresa Reyes ha sido uno de los primeros casos del brote de listeriosis cuya alerta ya ha llegado al ámbito internacional, "te sientes impotente" confiesa.