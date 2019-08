La foto de Paula Echevarría que hace sospechar de una operación de cirugía: "Se ha hecho algo"

Está claro que cada vez que Paula Echevarría mueve un dedo en internet se monta una polémica. No en vano la actriz candasina tiene dos millones de seguidores en Instagram. Nada más ni nada menos. Y muchos de ellos son seguidores activos. Es decir: comentan cada uno de sus movimientos.



Y eso es lo que pasa esta semana. Todo empezó cuando Echevarría colgó una foto dentro de una piscina. El objetivo de Echevarría era cumplir con un acuerdo económico que tiene con una conocida marca de bañadores para la que hace publicidad en su cuenta (algunos medios llegaron incluso a cifrar en 15.000 euros lo que cobra Echevarría por cada mención en sus redes). En lo que todo el mundo pareció fijarse es en que la cara parecía no ser la asturiana.



"No parece ella, he tenido que hacer zoom para ver su cara", aseguró una usuaria de Instagram. "Se ha hecho algo seguro, los labios no son suyos", sentenciaba otra. Pero la polémica no acabó ahí.





Una segunda foto colgada apenas unas horas después volvió a levantar la polémica.Lo cierto es que Echevarría utiliza cada vez más su cuenta para hacer promociones.. De hecho muchas marcas pagan no por la imagen sino por la cantidad de gente que hay al otro lado delas cuentas en las que pagan para que se promocionen sus productos normalmente relacionados con la belleza femenina o con la moda Paula Echevarría ha pasado este verano por varios períodos de vacaciones que ha disfrutado a ratos con su pareja actual (el futbolista Miguel Torres) y con su hija Daniella, fruto de su relación con su ex David Bustamante.Algunos dicen incluso que aunque no se sigan se espían y van poniendo imágenes muy parecidas con sus nuevas parejas.