David Rodríguez Caballero experimenta la erosión en la escultura

David Rodríguez Caballero (Palencia, 1970) comenzó como pintor y acabó convirtiéndose en escultor. Ha conseguido traspasar fronteras y triunfar internacionalmente. Afincado en Nueva York, donde considera que vive de forma muy natural, asegura que "aunque siempre he sido una persona ambiciosa, no tenía una planificación de mi vida de hasta dónde podía llegar porque tampoco conocía lo que había". Puntualiza que ha sido su propia ambición, "mi actitud con la vida y mi curiosidad por conocer lo que al final me ha llevado a expandirme internacionalmente". Y añade que "el arte cuanto más internacional, más valor tiene, por eso es una condición muy importante a parte de la proyección que se haga". Es uno de los escultores jóvenes más importantes de nuestro país", asegura Aurora Vigil-Escalera, propietaria de la galería gijonesa donde hoy inaugura exposición bajo el título "Boundings".

"He tratado de traer trabajos que son importantes o que yo creo que son importantes, donde se puede reflejar un mapa cronológico de dónde vienen las cosas y sobre todo por qué", explica Rodríguez Caballero.

El artista decidió adentrarse en el mundo de la escultura de una forma natural. "Provengo de la pintura y en el año 1998 comencé a trabajar con metales pero desde una mirada pictórica. En ese momento me di cuenta que al erosionar una plancha de metal estaba haciendo una especie de pintura en superficie. Estaba pintando a través de la erosión", explica este creador.