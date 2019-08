La Ópera Estatal de Viena mantiene las actuaciones contratadas con el tenor Plácido Domingo

La Ópera Estatal de Viena ha confirmado que mantendrá los contratos firmados con Plácido Domingo para sus actuaciones en octubre de 2019 y en junio de 2020 al "aplicar la presunción de inocencia" tras las acusaciones de nueve mujeres de acoso sexual. La compañía no ve ninguna razón "legalmente sostenible" para terminar la relación contractual con el tenor. "No estoy en condiciones de juzgar los detalles y tampoco quiero minimizarlos, pero no voy a prejuzgar a Plácido Domingo", señala el director de la institución, Dominique Meyer.