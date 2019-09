Can Yaman se arranca con el castellano

Llegó el gran día para los amantes de Erkenci Kus. Por primera vez un programa de producción española se metía dentro de la serie turca del momento. Can Yaman se convertía por unos minutos en el protagonista de Viajeros Cuatro durante el paso del programa de la cadena de Mediaset por Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. Ezgi Seçik, una profesora de español en el país otomano hizo de guía para los telespectadores de España y fue la encargada de introducirnos en el set de rodaje. "Es una serie turca que se emite en Divinity y existe un boom mundial por este tipo de programas. En Erkenci Kus vemos un amor imposible, en este un chico rico y una chica pobre encuentran el amor. Trabajamos mucho y cuando llegamos a casa vemos en la televisión lo que todos soñamos para nosotros", decía Seçik.

Turquía exporta más de 100 producciones a 156 países de todo el mundo. Gracias a una puesta en escena digna de las mayores producciones de Hollywood este nuevo fenómeno ha descubierto para el gran público al increíble actor Can Yaman. "Los actores turcos son muy famosos", nos decían como antesala antes de escuchar por primera vez para una televisión española a Can Yaman hablando castellano. "Hablo un poquito de español, pero más italiano. Corazón, cerveza€" decía el actor mientras se reía con su compañera de rodaje y algo más, Demet Özdemir. Precisamente la actriz se mostraba encantada y muy feliz cuando la reportera de Viajeros Cuatro les dijo que en España eran muy conocidos. "Gracias a todos", decía Demet, Sanem en la serie.

"Estamos muy sorprendidos con lo que tenemos, pero estamos muy contentos. Obviamente hemos montado un mundo muy real. Entre los actores tenemos una energía muy positiva y esto ha venido muy bien a la serie. Es la única serie en el que hay chistes, hay amor, hay sueños, es única en Turquía y luego la actuación de todos es muy importante. Por eso creemos que hemos tenido tanto éxito", explicó Can Yaman. Y razón no le falta al actor turco que vive en estos momentos uno de los mejores de toda su carrera. Ahora, con el fin de Erkenci Kus comenzarán sus nuevos proyectos. Algunos los iban a llevar a países exóticos como la India y otros continuarían aumentando su proyección dentro de las series turcas por excelencia. Lo que no podemos dejar de esperar es poder seguir viéndolos en la pequeña o gran pantalla.