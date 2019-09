El chef asturiano José Andrés ofrece su ayuda a los damnificados por el huracán Dorian

El chef asturiano José Andrés, uno de los mayores exponentes de la cocina española en Estados Unidos y célebre por la cantidad de veces que ha ayudado a gente que sufre problemas allí donde está, se encontró frente a frente con el huracán Dorian a su paso por las Bahamas. El cocinero no dejó pasar la oportunidad de poder ayudar de nuevos a los que están padeciendo el paso de este frente que ya ha dejado varios muertos en el país americano.





We got this video from our Bahamian driver! This came from Abaco island, while the Eye of Dorian was passing by...?@WCKitchen? big damage! pic.twitter.com/nq0VWen2Cc