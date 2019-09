" 'El ocaso de los dioses' es increíble, emotiva y poderosa, incluso aterradora"

"Si tuviera que definir con una sola palabra este título sería increíble, pero también reconozco que es emotiva y poderosa, incluso aterradora, increíble". Para el director Christoph Gedschold "El ocaso de los dioses" es "como el monte Everest de la ópera, ahora mismo estamos solo a la altura del Mont Blanc", comenta bromeando, y se plantea un desafío permanente: "Aún tenemos que escalar más".

La producción de "El ocaso de los dioses" que se estrenará en el teatro Campoamor el próximo día 10 de septiembre, y con el que arranca la nueva temporada de ópera ovetense, seguirá la estela del "Siegfried", que se programó hace dos temporadas, en el que la orquesta estaba situada en el escenario y la escenografía se desarrolló principalmente a base de proyecciones, con los solistas en primer plano.

La dirección de Gedschold en "El ocaso de los dioses" que cierra el ambicioso ciclo de "El Anillo del Nibelungo" wagneriano, supone un triple debut para este director alemán nacido en la ciudad de Magdeburgo. Es su primera colaboración con la Ópera de Oviedo, su primera vez dirigiendo en España y la primera vez que sube al podio para dirigir el final de la tetralogía, pese a la fama de wagneriano que le precede.

Para Gedschold, la partitura es realmente compleja, y se pone en la piel de los profesores de la orquesta por el desgaste físico y mental que implica un título tan largo y complejo desde el punto de vista musical.

Asegura que no tiene una idea preconcebida sobre como debería sonar esta ópera o qué aspectos potenciar, "es el trabajo diario el que te hace descubrir nuevas ideas y el que, en definitiva, te hace crecer como músico".

Las grandes limitaciones que tiene el Campoamor a la hora de programar un título tan ambicioso como éste están en la mente de todos los que forman parte de esta producción operística. Concretamente, para Gedschold su trabajo se complica al tener a la orquesta en escena. "Esto supone que los cantantes solistas estarán a mis espaldas y no tendré contacto visual directo con ellos, por lo que las cosas se complican aún más porque si algo sucede, no puedes reaccionar inmediatamente", explica. Cuando se le pregunta sobre cómo se puede lidiar con estas cuestiones responde entre risas: "No lo sé". Reconoce que este tipo de inconvenientes añaden mayor desafío al reto de dirigir este "Ocaso" pero no se siente nervioso porque su experiencia le avala.

Para Gedschold, la música de Wagner está llena de mensajes implícitos que contradicen incluso al texto y solo la partitura advierte lo que sucede en realidad. "En ocasiones Brünnhilde puede decir que ama pero la música habla de odio, y este tipo de contradicciones y mensajes escondidos es lo que convierte a este drama en algo verdaderamente interesante".

Existe cierta discordancia sobre el final de la ópera entre el director de escena de esta producción, Carlos Wagner, que tiene una postura pesimista sobre el final del "Anillo" y la que profesa Gedschold "totalmente optimista, en mi opinión. No se trata de una muerte, sino de un nuevo principio y un nuevo orden que se renueva a través del amor", asegura.

A la hora de hablar sobre la percepción de Wagner en Alemania, Gedschold se muestra cauto y reconoce a Wagner el poder de aglutinar el carácter nacional. "La música es muy alemana, de eso no hay duda. Ahora, estoy convencido que hay mucha gente en Alemania a quienes la música de Wagner no les agrada, mi mujer es una de ellos" comenta entre risas.

La idea del drama como una obra de arte total es algo increíble en su época, cómo diseñó el teatro de Bayreuth pensando en la acústica es algo increíble para Gedschold. También está el asunto sobre su odio a los judíos, "adyacente al compositor por algunos de sus escritos. Lo cierto es que Wagner fue un personaje excéntrico, y para ser honestos no estoy seguro si me habría gustado conocerlo personalmente".

Lo que sí tienen claro este director alemán que se prepara ya para su debut en la Ópera de Oviedo es que "no hay término medio con Wagner, o le adoras o le odias, no hay más posibilidades porque no deja a nadie indiferente. Fue un genio excepcional".