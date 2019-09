El cigarrillo electrónico, tras la epidemia de enfermedades respiratorias en Estados Unidos

Una chica de 18 años con daño pulmonar severo y en coma inducido es el último caso de una epidemia que ha hecho saltar las alarmas sanitarias en Estados Unidos. Son ya 215 los enfermos, la mayoría en sus últimos años de adolescencia o en la veintena, que han sido atendidos los hospitales estadounidenses con cuadros respiratorios que los facultativos califican de "misteriosos y potencialmente mortales". Lo único que tienen en común estos pacientes ha resultado ser su hábito al vapeo.

En España, el primer caso se detectó hace cinco años en el complejo hospitalario universitario de La Coruña y el afectado era un hombre de 50 años, que llevaba diez años fumando tabaco convencional y que, al dejarlo, utilizó cigarrillos electrónicos durante meses. Los médicos le diagnosticaron una neumonía lipoidea, que está causada por la acumulación en los pulmones de glicerina vegetal.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y el Comité Nacional para la prevención del tabaquismo llevan años alertando de los riesgos del vapeo. José Manuel Iglesias Sanmartín, coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Samfyc (Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria) y médico responsable de la Unidad Especializada de Tabaquismo del Área Sanitaria IV, afirma que hace tiempo que se habían confirmado daños a nivel celular causados por el uso de vapeadores y problemas inflamatorios en los bronquios de los que ya se ha dado cuenta en las revistas científicas. Explica que las cargas de los vapeadores no dejan de llevar nicotina, peligrosa para el corazón, y sustancias como la glicerina y el propylene glicol, sustancias que ingeridas oralmente no son tóxicas pero que inhaladas tienen efectos nocivos. Además, llevan níquel y sustancias cancerígenas, en menor proporción que los cigarrillos convencionales, es cierto, pero eso no significa que sean inocuos.

"Cada vez más se detectan más ingresos por insuficiencias agudas respiratorias" relacionadas con el vapeo, confirma Iglesias, y augura que los casos irán a más. El uso de vapeadores es reciente y se desconocen sus efectos a más largo plazo. "Está aumentando su uso entre los más jóvenes, en Estados Unidos vapea un 10 por ciento de los escolares, en la Secundaria, y la cifra va en crecimiento; en España no hay datos recientes, los últimos constataban que el 3 por ciento lo habían probado", indica José Manuel Iglesias.

La comunidad médica pide para los cigarrillos electrónicos la misma normativa que para los convencionales. A día de hoy, en España, solo está prohibido el uso de este tipo de dispositivos en edificios e instalaciones de la Administración, como colegios y centros sanitarios, y en el transporte público. La Sociedad de Neumología y el Comité Nacional contra el tabaquismo han emitido comunicados dirigidos a las autoridades sanitarias, pidiendo que se regule la publicidad y que se prohíba vapear en todos los espacios públicos.

Hay que actuar pronto, dicen los médicos. Las tabacaleras están desplazando su inversión y su actividad hacia el cigarrillo electrónico, por la caída del consumo convencional. La publicidad de los eCigar no discrimina, no hay más que darse unpaseo por las calles, llenas de carteles invitando a vapear dirigidos a los jóvenes, a las mujeres y presentado como un hábito muy "cool". "Hay que tomar medidas, antes de que pase como con el tabaco, con el que tardamos cincuenta años en saber que causaba cáncer", señala Iglesias Sanmartín.