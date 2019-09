Dos miradas premiadas al paisaje asturiano

Los ganadores del XLIX Certamen Nacional de Arte de Luarca (CNAL), Alberto Ámez y Rafa Rollón, expondrán sus obras a partir del jueves en Oviedo, en la sala Borrón. Ambos se acercan al paisaje asturiano y a la pintura contemporánea desde dos perspectivas distintas. El tema es el mismo y ambos recurren a la figuración, pero el resultado es muy distinto en ambos casos. Ámez captura la naturaleza y los espacios abiertos en una suerte de "figuración mágica", como él mismo explica, y Rollón lo hace superponiendo imágenes, en una indagación estética y conceptual.

Alberto Ámez (Gijón, 1963) se declara "seguidor de la tradición de la pintura figurativa europea", proyecta esa visión sobre el paisaje y con todo ello obtiene una especie de "paisajes mitológicos". Rafa Rollón (Ávila, 1966) recurre a una "superposición" de imágenes en la que "el cuadro no es un cuadro, es una pantalla", en la que se mezcla "lo abstracto y lo concreto". Explica que se trata de una indagación sobre la idea de la interferencia, que aplica a distintos ámbitos. Ámez ganó el premio del Ayuntamiento de Valdés en la pasada edición del Certamen de Luarca con "Paisaje asturiano no lejos de aquí" y Rollón ganó el de Caja Rural con "Paisaje desde la carretera con interferencias". Ambas obras estarán expuestas a partir del jueves y hasta el 27 de septiembre en la sala ovetense, y junto a ellas otra decena de cuadros de cada autor -la cifra exacta aún está por concretar y depende del espacio y el montaje, que comienza hoy-.

Al presentarse a la convocatoria del Ayuntamiento de Valdés, Ámez buscaba "visibilidad, difusión y circulación". "Yo no necesito impulso, no soy un artista joven. Soy de carrera tardía y estoy fuera de los circuitos", afirma. "Mi idea es hacer una obra sólida, consolidarla y estar a gusto con ella; he dejado atrás las grandes ambiciones", asegura. Rollón, por su parte, destaca del Certamen de Arte de Luarca "su importante trayectoria" y sobre todo el "mérito de haberse mantenido" a pesar de la crisis.

Con la convocatoria de este año 2019, el Certamen Nacional de Arte de Luarca ha llegado a su 50.ª edición. "En los 80 y 90 los premios de pintura daban un impulso importante a los artistas, pero eso ha cambiado en los últimos año", comenta Rafa Rollón.

El Certamen Nacional de Arte de Luarca es uno de los más veteranos de España y ha llegado hasta aquí con convocatorias anuales ininterrumpidas. La última convocatoria, la del 50.º aniversario fue presentada en la feria de turismo Fitur, en Madrid, a principios de este año. En octubre de 2018, las obras de Ámez y Rollón fueron expuestas, junto a las del resto de los artistas seleccionados en el Certamen, en la sala de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valdés.