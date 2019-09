Gijón quiere ser la capital del hip hop

Nuevo festival para Gijón, el California Dream Festival 2019. Los próximos días 14 y 15 de septiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón se desarrollará esta nueva cita musical que en esta caso está vinculada "conel arte urbano y nuevas formas de vida y la sostenibilidad". Según los organizadores del festival "una de nuestras apuestas principales es la cultura Hip Hop y concretamente la música rap. Nuestro objetivo es convertir a Xixón en la capital del Hip Hop en ese fin de semana". El programa incluye tanto a figuras consagradas del ámbito rap estatal e internacional como a figuras emergentes. También habrá otras actividades como puestos de artesanía, comercio de proximidad o intervenciones de grafiteros y grafiteras. Estos son los grupos que actuarán con sus horarios correspondientes y una reseña biográfica de cada uno de ellos.





Rapsusklei

Actúan el sábado 14 a las 23.15 horas.

Rapsusklei es uno de los artistas más importantes de la escena del rap español y latinoamericano en general, conocido por sus letras profundas y su carismático estilo de soltar versos, es capaz de desgarrar y volver a coser los corazones de cada uno de sus oyentes, alcanzando una fusión entre surrealismo y la realidad, entre tristezas y alegrías, llegando a empatizar con su público de una manera muy peculiar tan solo con la naturalidad de su mensaje y su forma melancólica de acariciar las mieles de la escritura.

Aunque también es reconocido por su manera de lanzar flows al aire con una técnica muy depurada, una lengua muy rápida y un directo muy contundente con el que ha recorrido gran parte de los 5 continentes.

Rapsusklei ha actuado por toda la geografía española aparte de hacerlo a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha compartido cartel con casi todos los grupos punteros del hip hop americano y francés, tales como Busta Rhymes, Wu Tang Clan, The Game, etc. También ha participado con grupos parisinos como Passi, Stomy bugsy y Les sales gosses en un directo conjunto de grupos zaragozanos y de París.

Kulto Kultivo

Actúan el sábado 14 a las 22.00 horas.

Kulto Kultibo grupo de Rap/Reggae desde 2010 de la mano de Peca (Mc), Samu (Mc), Seta (Dj), Aimar (Técnico de Sonido).

Ese mismo año, graban su primera y única maqueta "7 Días", la cual les da un empujón para realizar una serie de conciertos y les motiva para seguir luchando por Kulto Kultibo. Entre el año 2011 y el 2013, se centran en preparar su primer LP auto-producido "Ahora o Nunca" que vería la luz en diciembre de 2013.

En junio de 2016 lanzan su segundo LP "La Mazeta". Un disco con 16 cortes con un enfoque más personal tras las vivencias que tuvieron en los dos últimos años. Aparecen ya colaboraciones nacionales, con "Garolo" en el tema "Me Siento Dolido", como internacionales de la mano de "Papa Style" en "Écoutes le Flow" con el que probaron la escena del Rap/Reggae Francés.

El 2018 fue el año más intenso y frenético de Kulto Kultibo, cerrando un año con 40 conciertos por todo el territorio nacional y todavía sacando tiempo para editar su tercer LP "La Esencia". Un trabajo compuesto por 22 cortes los cuales hacen ver la trayectoria y el crecimiento de Kulto Kultibo en el panorama actual del Hip Hop.

Puto Largo

Actúa el sábado a las 20.45 horas.

Isaac Aroca, artísticamente conocido como "Putolargo" es un rapero español natural de Sevilla, componente del grupo Dogma Crew desde el año 1998, agrupación que publicó su primera maqueta en 1999 titulada "Todo llega". El mayor resultado para este grupo llegó con su segunda maqueta "Ya están aquí" en el año 2001, que contaba con colaboraciones importantes como Juaninacka, Niko, y SFDK.

Al sacar su primer maxi "Antihéroes" y su primer LP "Block Massacre" en 2003, el grupo consiguió una gran fama entre el público gracias al característico estilo y a las letras directas y provocadoras. Parte de esta expectación se debe también a las diversas colaboraciones en trabajos de otros artistas conocidos como Jefe de la M o SFDK y por la aparición de temas inéditos del grupo en muchos recopilatorios y mixtapes.





Chata Flores

Actúa el sábado 14 a las 20 horas.

Es una joven promesa emergente del rap femenino aragonés con influencias reggae. En enero de 1995, nace en el barrio San José: Raquel Vallejo Flores.

Su estilo es desenfadado y cañero. Sus letras están cargadas de rabia, intensidad y protesta, además de recurrir a sus vivencias y recuerdos para plasmarlo en sus canciones. Bajo una apariencia menuda se esconde un vendaval de ira y pasión de esta joven promesa zaragozana del rap. Sus temas 'Solo me queda flotar', 'Problemas sin Resolver'. 'Demasiado violenta' o 'No pueden hacer ná', son ejemplos claros de que la Chata Flores sabe lo que hace y trae un estilo único con influencias reggae y bases cuidadas. Su carrera musical avanza a pasos agigantados para situarse como un referente femenino del rap aragonés y español. Raquel Vallejo trae rap, rabia y flow para rato.

Actualmente trabaja con el sello zaragozano Outside Records, con la distribuidora mexicana Casa Records y con la promotora Dzero. Sus videoclips acumulan 15.000 visitas en Youtube. Se pueden seguir sus pasos a través de sus redes sociales en las cuáles es muy activa

En su corta trayectoria ha tenido la oportunidad de cantar en directo en numerosas ocasiones ofreciendo un fuerte directo al público. Acompañó a la rapera argentina Sara Hebe en la Sala López durante la presentación de su último disco, con un aforo de 300 personas Además participó en el Territorio Delicias 2019 bajo el lema "Antifasciscmo y antimachismo".



Mota Blues

Actúan el domingo a las 11.15 horas, en sesión vermú.

Mota Blues, el trío de blues-rock del Berrón liderado por Chino el Indio (guitarra y voz) y que completan Matt Airey (bajo) y Rubén Mol (batería), y que con aquel "Fumo de liar", tras haber sido uno de los finalistas, con premio, de la edición de 2013 del concurso de rock "Ciudad de Oviedo", puso las bases de un anarko-blues nihilista, cantado con los bajos y con pirotecnia slide explosiva, que se mantiene en toda su discografía.

Sus canciones cantan a las pequeñas historias de la calle del día a día, en un lenguaje suburbial, a veces con un punto lisérgico, con un desprecio por los tiempos modernos y sofisticados y una alabanza del "vive rápido, muere joven". Así se resume en estribillos como "quemar, quemar, quemar" o en versos como "prefiero una libreta que un iPhone de un millón".

Todo ese contenido lo canta Chino el Indio con una voz salida de las profundidades, que se pasa de los cánones habituales del blues El exceso se aplica también a una sección rítmica dedicada a la precisión y la brutalidad, sin tiempo para finuras, y a unos ejercicios de guitarra veloces, salvajes y muy eficaces, con el inevitable dobro.

Porko y Crie

Actúan el domingo 15 a las 10 horas.

Álvaro Porqueras como 'Dirty Porko y' Eric López como 'Crie', son los raperos que forman este energético dúo. Comenzando a rapear juntos en su barrio con solo 12 años, grabando temas en sus antiguos hogares, consiguieron formarse en lo que son hoy día. Su discografía presenta trabajos de muchos estilos desde Rap hasta Trap o Afrotrap.

Porko y Crie (que realmente es su nombre de graffitero antes de rapear), iban al mismo colegio, se conocen del barrio como al grupo 930 que se creó en el año 2000, y donde Porko y Cria han creado las rimas más cañeras del ámbito del rap estatal pero sobre todo más canallas.

Tras años de trabajo, Porko Y Crie han construido su hueco en la escena urbana española. Grandes temas como Modo Vacilón o Bandoleros han formado el nombre que tienen hoy día.

Otro gran hit remarcable es Hazme Five, que cuenta actualmente con 2,6M de visitas en YouTube. A demás de sus cientos de miles oyentes mensuales en Spotify.

Porko y Crie están trabajando en su próximo disco actualmente, contando con una gran cantidad de colaboraciones con artistas de gran talla como Hard GZ, Calero LDN, Iván Cano o Swit Eme.





Shotta

Actúa el domingo a las 20.45 horas.

Shotta es el hombre récord del hip hop en español. A pesar de su juventud acumula dieciséis años de carrera y más de cincuenta millones de vistas en youtube: Felicidad, es el tema más visto en el canal de videos de toda la historia del rap en castellano.

Desde el original Tu Madre Es Una Foca (2002) a medias con su hermano Toteking, los dos repetirían años después con Héroe (2012). El joven rapero sevillano cuenta con infinidad de colaboraciones al más alto nivel (Mala Rodriguez, Morodo, Kase.O, Natos y Waor,€) y ha hecho temblar escenarios de todo el mundo con sus saltos.

No hay rincón de España en el que no haya desplegado su flow. México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, EEUU, Inglaterra o Alemania también son terreno conquistado. Sin su figura no se entiende la rabia, la pasión y la energía del hip hop en español.

Toda esta experiencia vital se ha materializado en el que es su sexto álbum en solitario, Salvaje, trece nuevos temas en los que vuelve el Shotta más crudo y directo. Poesía en bruto que fluye con la naturalidad de quien hace lo que le sale de dentro, con un carácter que a veces se muestra atemperado por los años y otras explota rebelde y escupe barras ácidas que arrasan con todo: política, música, religión, sociedad, o él mismo.

Erin

Actúa el domingo a las 20 horas.

Erin es un artista de Rap, Raggamuffin, dancehall, integrante del grupo Comando Katana y del colectivo la Utopía de él Norte, nacido en Santiago de Compostela en 1988.

Comenzó en la música ya desde muy nuevo, en 2006 saca su primera maqueta y posteriormente publica, "Fuck the police demonio" (2007), "Desde antes hasta ahora" (2008), "El Trapicista" (2011), "Menos de los mismo" (2014), "Gorilla Bangerz EP" (2016). "Straight Outta Compos" (2017) y "libra" (2018)

Lleva años sin dejar de presentar su música en directo en festivales, clubes, fiestas y salas por los diferentes puntos del territorio nacional y europeo. Trabajó mano a mano con productores reconocidos internacionalmente, como Cookin Soul. Compartió escenario con artistas de la fama de B-real (USA), Xzibit (USA), Afu-ra (USA), Kase-Lo, La Mala Rodríguez, Fyahwboy, Nach...

Los videoclips de Erin suman millares de visitas a los pocos días de ser publicado, sus seguidores aumentan cada día por toda la península. El directo de Erin es fuerte, enérgico, fresco y contundente, un espectáculo diferente, con fuerza y alejado de lo cotidiano, que crea una gran conexión con el público.

En el escenario va acompañado normalmente por DJ Mil y los emecés Pablic y Asoul. Una formación que nos ofrece rapeos trepidantes, tiempos medidos al milímetro y actitud a mares.

Garolo

Actuará durante todo el fin de semana en el festival, en varios horarios.

El talento más emergente del rap y hip hop en Asturies, participará en el California Dream Festival colaborando con varios de los artistas que participarán los días 14 y 15 de septiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro de Xixón, con muchos de los cuales ya ha colaborado como es el caso de Erin, Kulto Kultibo o Shotta.

Sus comienzos en la cultura Hip Hop comienzan a finales de los 90, cuando empieza a juntarse con gente del estilo, en especial con quien a día de hoy sigue compartiendo escenario en la mayoría de las ocasiones, L.A.G. Zumbas, quien le enseñó a bailar Break Dance antes que a "rapear".

Su primer disco se realiza a finales del 2004 con producciones de Zamarro Prods y de Zona 33, tiene el nombre de su primer grupo, "Kultura De Calle (KDC)", el único grupo al que sigue perteneciendo hoy en día, compuesto por 8 miembros: Blas, Prometheo, La rabia del perro, SFD, Bhorde, Altair, Zumbas y el mismo Garolo.

En 2010 ya cuenta con varios trabajos, singles y colaboraciones de todo tipo. Seguirá creando contenido hasta mediados de 2014, año en el que nace un nuevo grupo en Asturias con el nombre "Hayawaska Tribu", en el que Garolo se mete de lleno y empieza a comprender el funcionamiento de los conciertos, eventos, jams, etc. También comienza a organizar sus propias fiestas en salas de su localidad, trayendo a artistas de nivel nacional a participar en ellas.

En 2015, a raíz de un evento con un artista gallego, surge una colaboración audiovisual que alcanza los 3'5 millones de visualizaciones, lo cual impulsa la carrera musical de Garolo hasta límites que parecían inalcanzables a corto plazo. A finales del mismo año (2015), Garolo saca "La Vida Hila La Vida", una maqueta con la que se pasará un año girando y colaborando con otros artistas en los mejores festivales y salas de conciertos de España, como por ejemplo la sala Apolo de Barcelona o el festival Dreambeach al que asistieron casi 150.000 personas en Almería.

A finales de 2016 se edita su disco "Insomnio", pero no lo publica en formato físico, sino que apuesta por la plataforma YouTube y decide subir ahí todos los temas del disco en forma de videoclips. 2017 es otro año de giras y eventos presentando Insomnio por ciudades y pueblos españoles con algún concierto también realizado en Alemania, Ámsterdam, Marruecos o Londres.

Hasta la fecha tiene colaboraciones con artistas de nivel internacional muy reconocidos y sus videoclips han calado profundamente en la comunidad ya sea por las imágenes o por la música o por lo que logra transmitir en conjunto.