La serie de moteros "Mayans" elige canciones de Diego Avello

La segunda temporada de la serie televisiva de moteros "Mayans MC", un spin off de la conocida "Sons of Anarchy", tiene sabor asturiano. La productora ha elegido a la banda de rock capitaneada por Diego Avello "Bull", de Cangas del Narcea pero afincado desde hace años en Austin (Texas), para poner la música del primer episodio de esta nueva temporada que HBO acaba de estrenar en España. Corren buenos tiempos para "Bull y los Búfalos", la banda de Diego Avello, que además ha sido galardonada en los MXD MAG Rock and Metal Awards de Texas 2019 como "Mejor Banda de Hard Rock en Español".

"Bull y Los Búfalos", que canta en inglés y en español, se define como una banda internacional con sede en Austin (Texas) que pone en escena un "rock sureño con un toque de algo más oscuro y complejo, impregnado de un ambiente latino". El grupo de Diego Avello cuenta ya con tres álbumes de estudio y se está preparando para grabar su primer disco en un show en vivo, que tendrá lugar el 21 de noviembre de 2019 en Austin bajo el nombre "Come and take it".