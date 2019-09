El clero está "momificándose", afirma el Papa

El papa Francisco aseguró ayer que la Iglesia católica no sabe a veces cómo insertarse en los nuevos escenarios y que a veces el clero se va "momificando", durante el encuentro que mantuvo con los religiosos en la catedral de la Inmaculada en Maputo. "Queridos hermanos y hermanas, nos guste o no, estamos llamados a enfrentar la realidad tal como es. Los tiempos cambian y debemos reconocer que a menudo no sabemos cómo insertarnos en los nuevos escenarios", dijo el papa en portugués ante cerca 2.000 religiosos.