Jorge Martínez: "Lo de la SGAE es crudo, es deseable que la Policía entre a saco"

Jorge Martínez, más conocido como Jorge Ilegal por ser el líder de la que viene siendo desde hace cuatro décadas una de las bandas más carismáticas del rock español, tiene un sentido del humor tan vivo y una tan entrenada capacidad para repentizar que es difícil no pasarlo bien a su lado. Y además, cómo es tan deshinbido y sabe un montón de sus cosas -también de otras muchas-, resulta imposible no aprender algo más o menos gozoso: el momento en el que dieron con el sonido que caracteriza a su banda o que el éxito no siempre resulta un buen compañero de travesía. Puede fosilizarte, como ocurrió con muchos de los grupos que despegaron en el Madrid de la movida y acabaron mutando en zombis. Es sabido asimismo que, por todo eso, opina con contundencia y criterio. Ayer, por ejemplo, dejó claro lo que piensa de la situación de la controvertida Sociedad General de Autores y Editores: "Es tan crudo que lo deseable es que la Policía entre a saco; tengo la esperanza de que los cojan con las manos en la masa".

Jorge Ilegal regaló una hora larga de desparpajo e ironía al mucho público que acudió a la Casa del Libro de Gijón. Disfrutó con el músico en la presentación de "Conversaciones ilegales" (Efe Eme), un volumen en el que su autor, Carlos H. Vázquez, hilvana lo que promete el título: charlas verificadas aquí y allá con uno de los creadores más originales del rock peninsular. Estuvieron acompañados por el también músico Igor Paskual, que hizo observaciones muy pertinentes sobre el trabajo de "Ilegales" y la escena musical asturiana. Optaron por una presentación con formato inusual: empezaron directamente por las preguntas del público, sin más preámbulos. Jorge Martínez dejó claro que el autor de "Conversaciones..." no era él, sino quien firma la obra: "Cuando escriba un libro os vais a cagar". El volumen tiene ilustres colaboradores: Andrés Calamaro, Edu Galán y el citado Igor Paskual. "Tengo el whatsapp lleno de poemas de Calamaro, algunos buenos", dijo un divertido Jorge.

La presentación salió adelante como la seda. El jefe de "Ilegales" enhebra frases como si fueran aforismos con filo. Su memoria va de la precisión a la hipérbole, así que todo lo que cuenta resulta interesante. Reivindicó a Lafargue (yerno de Marx) y el derecho a la pereza. Afirmó que el dinero "apesta" y que todo iría mucho mejor si los ricos pagaran sus impuestos; insistió en eso de que "el éxito puede ser malo". Jorge Martínez hizo un repaso de la trayectoria de su grupo desde 1978, "cuando Gijón parecía una ciudad hippy". Del concierto punk con Ramoncín en el pabellón de deportes de La Arena, al fichaje por las grandes compañías y la convicción de que lo mejor es quizas autoeditarse para que nadie estrague tu trabajo. "Hemos sufrido persecución; era como una conjura para que perviviera lo débil", denunció Jorge Ilegal. Y un aviso: "la cultura no gusta tanto como parece". Contertulio ameno y memorioso, al final optó por hacer un conveniente mutis para vaciar la vejiga urgente.