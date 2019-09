Agujero irreverente en el Niemeyer

Elenco de "The Hole Zero" durante una función en el teatro Jovellanos de Gijón.

Ya está todo listo para conocer el origen de "El Agujero". Llega hoy al Centro Niemeyer de Avilés la precuela de la saga de teatro musical "The Hole", "The Hole Zero", y viene cargada de "irreverencias, de juegos con lo políticamente incorrecto" y canalleo para relatar la Nochevieja de 1979. Itsaso Barrios es la responsable de la productora Letsgo y avisa de que la trama "no dejará a títere con cabeza" con espectáculos de circo, de cabaret y mucha música, disco en su mayor parte. Porque la ambientación de la representación se sitúa en la discoteca neoyorquina "Studio 54" en un cambio de década."durante una Nochevieja". Barrios defiende que el espectáculo "The Hole Zero" "mantiene la música de manera constante y da ganas de bailar en todo momento. Es más, animará a seguir la fiesta por Avilés en cuanto acabe la función, aunque sea la del domingo por la tarde".

"El circo es de lo más espectacular, hay momentos en los que te tienes que sentar al borde de la butaca. Es como una película de miedo en la que no quieres mirar. Es muy emocionante", relata Barrios sobre el contenido de este espectáculo. La integrante del equipo de "The Hole Zero" resalta además que los números vocales y los duelos de la "Superdiva" y la "Hechicera" son "espectaculares". En la obra, también reina la locura y sobre las tablas habrá personajes como la rata "María del Mar", y todo con guiños a la actualidad, con apuntes sobre los ochenta en España y un "referente de la libertad. Todo en una misma noche, la Nochevieja de 1979". Manu Badenes será el maestro de ceremonias de esa loca fiesta de Nochevieja de 1979.

El auditorio del Centro Niemeyer de Avilés ofrece seis sesiones de "The Hole Zero" desde hoy y hasta el domingo. La primera sesión será a las 20.30 horas de esta tarde. El viernes habrá dos, a las 19.30 y a las 22.30 horas, mismo horario que se repetirá el sábado. La cita del domingo comenzará a las 18.00 horas.

La obra, "sin pelos en la lengua", cuenta con descuentos especiales para las primeras sesiones, las de hoy y las de mañana "para que no haya un agujero en el bolsillo de nadie", indica Itsaso Barrios, que anima a "todo el mundo" a acudir a las representaciones, en las que se mostrará una buena dosis de "hago lo que quiero con artistas con un físico espectacular, tanto ellos como ellas".

Todo está casi pensado para bailar y hacer bailar al ritmo de la música disco en la Nochevieja de 1979 en "Studio 54", una discoteca que marcó un hito en la historia de la música y que cerró sus puertas en febrero de 1980.