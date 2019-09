Carmen Figaredo corta y pega Avilés

Un cúter y un pegamento de spray le valen a la fotógrafa Carmen Figaredo para crear piezas artísticas. Hace collages. Le encanta recortar y pegar, confiriendo un nuevo significado a las fotos en las que se basa para sus composiciones. La artista ovetense opina que Avilés es una ciudad propicia para el collage por su idiosincrasia, su industria, su zona antigua y moderna. Y lo muestra en la exposición "Re-constructed memories" que se puede admirar en el palacio de Valdecarzana de Avilés hasta el próximo 30 de septiembre.

Para la muestra ha utilizado diferentes recursos de la tercera ciudad asturiana. Su puerto y su ría centran buena parte de las piezas. "Utilicé fotos originales que había por casa de mi marido ( el artista plástico Hugo Fontela), que se formó como pintor en Avilés, y de mi padre, que trabajó aquí. Yo también hice alguna. El collage es como un puzle, un juego en el que alteras diferentes piezas para crear otra nueva", señaló la artista ovetense, la tercera en participar en el proyecto artístico "El papel del collage en Valdecarzana". La exposición cuentan con dieciocho imágenes de diferentes tamaños y estilos, todas son collages. En esta exposición, una vista a la ría se entremezcla con vegetación, edificios y los plumeros de la pampa y, al lado, una imagen de la ría avilesina con pequeñas barcas superpuestas en tiras. Al fondo, una grúa de la margen derecha del estuario sobresale en una imagen que cuenta con pequeños recortes de tonos blancos que "muestran vacío" y ocupan el espacio del cielo y el agua de la ría. La playa de San Balandrán puede verse en pequeños cuadrados superpuestos. "El collage ayuda a reconstruir recuerdos", apunta la artista ovetense y afincada en Madrid.

"No puedo evitar hacer collages, me encanta trabajar con las manos. Recortar y pegar me parece fundamental", señala Figaredo, quien "antes jugaba con recortes de revistas" pero para la exposición "Re-construted memories" decidió darle un vuelta poner Avilés en distintas perspectivas y "reconstruir y alterar la imagen para generar piezas puramente estéticas".

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde, desde las 11.00 a las 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.