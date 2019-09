Fallece el cantautor Daniel Johnston

Conocido por ser uno de los cantautores y artistas visuales más influyentes de EE.UU. en los años ochenta, Johnston falleció después de sufrir un ataque al corazón. El cantante, que tenía problemas mentales como ataques de esquizofrenia y trastorno bipolar, fue hospitalizado después de padecer una parada cardíaca. Nacido en Sacramento (California) en 1961, alcanzó la fama "underground" en los años ochenta gracias a su música "simple, sincera e infantil", según críticos musicales. Uno de sus mayores admiradores fue el cantante Kurt Cobain, que vistió una camiseta con el dibujo del álbum más conocido de Johnston, "Hi, How Are You".