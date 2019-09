Una novela sobre el tabú de la enfermedad mental gana el "Café Gijón"

La discriminación y el tabú que rodea a la enfermedad mental son los ejes sobre los que gira la novela "West End", de José Morella, elegida ayer como ganadora del premio "Café Gijón" que patrocina el Ayuntamiento de la ciudad costera. Al acto, celebrado en el emblemático café madrileño, asistieron la alcaldesa, Ana González; el jurado y los responsables de la Editorial Siruela, que publicará el libro premiado el próximo enero.

"West End" es la cuarta novela de José Morella, nacido en Ibiza en 1972, y en ella relata en primera persona la historia real de su abuelo, enfermo de esquizofrenia y emigrante andaluz en Ibiza. Morella comentó que la novela surgió "de mi necesidad de abrir una puerta para que mi familia pueda hablar, para que personas de 70 años -sus padres y tíos- puedan hablar de algo que parecía que no existía -la enfermedad mental de su abuelo-, pero que sí estaba allí de manera real". Durante muchos años, nadie en su casa habló de lo que le sucedía al abuelo: "Tenía esa inquietud desde niño. Mi familia es muy mediterránea, nos reunimos constantemente y hablamos mucho, pero había algo de lo que no se hablaba: la enfermedad de mi abuelo. Tuvo toda su vida una enfermedad mental con brotes psicóticos. Siempre me decían que "el abuelo estaba malo" y nadie explicaba nada más".

Morella ha vivido en sus propias carnes, tal y como explica en "la novela premiada con 20.000 euros, la discriminación que conlleva la enfermedad mental: "La discriminación con la esquizofrenia va más allá de que te discriminen por la raza o la condición sexual. De esas discriminaciones puedes quejarte, pero si es por esquizofrenia, ni siquiera te lo planteas porque es un tema tabú, sobre todo en un entorno de gente de campo".

En los años cincuenta, la familia de Morella, como tantas andaluzas, emigró al Mediterráneo en busca de una vida mejor, con el cabeza de familia ya diagnosticado de una enfermedad mental: "Éramos una familia muy humilde y a mi madre le superaba el lenguaje científico con el que le explicaban la enfermedad de su padre. Para un hombre de 50 años al que sus hijos le sacan de su casa de Rute -la localidad cordobesa de la que Alberti dijo que era "un pueblo de borrachos y suicidas"- para llevarlo a Ibiza, donde van a trabajar y que siempre ha estado muy protegido, fue un cambio increíble".

Esta "salida del armario" en forma de novela no se habría producido sin el apoyo de toda la familia: "No quería enviar el manuscrito de la novela hasta que los hijos de mi abuelo me dieran el visto bueno. En la escritura siempre hay algo terapéutico. Ha sido terapéutico escribirla, aunque haya habido momentos muy dolorosos".