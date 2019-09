El teatro sella la paz con Cultura: "Hay talante, quieren trabajar con nosotros"

La política de gestos del presidente Barbón se extiende también a sus consejeros. La responsable de Cultura, Berta Piñán, decidió que la primera reunión con un sector cultural, celebrada ayer, fuera con los profesionales del teatro de Asturias representadas por Escenasturias, que agrupa a 27 compañías, que dan trabajo a unas 200 personas. Se trataba de empezar a cerrar uno de los conflictos que dejaron abiertos los anteriores responsables de la consejería, que ganaron las críticas y los abucheos de los actores profesionales por cambiar el sistema de contrataciones y ayudas públicas al circuito asturiano de teatro, algo que en la práctica ha supuesto el hundimiento de las representaciones después de décadas de funcionamiento sin problema alguno. Ayer, Escenasturias apreció que en la actual consejera "se ve talante de trabajar con nosotros".

Luis Alija, presidente de Escenasturias, aseguró al término del encuentro con Piñán que en esa primera toma de contacto se había apreciado una voluntad de consenso. "Lo primero: hay una parte positiva, se retoman las conversaciones que no teníamos desde hace un año", indicó el representante de la patronal del teatro profesional asturiano. "Se ve talante de trabajar con nosotros y solucionar los problemas", añadió.

Como punto de partida, desde la consejería se les planteó su voluntad de iniciar la redacción de un plan estratégico que sirva para reflotar las artes escénicas en Asturias, una de las grandes demandas de las compañías profesionales. Alija considera que la administración regional tendría que plantearse, de cara a los próximos presupuestos, incrementar sus aportaciones al sector teatral. "En cuanto al apoyo a la producción y la distribución estamos a la cola de España. En Asturias se invierte una media de 8 céntimos de euro por habitante, mientras que en otros sitios la inversión es mucho mayor. Sin ir más lejos, en Cantabria la media de ayudas públicas a la producción y distribución teatral es de 30 céntimos por habitante", añadió Alija, que es consciente de que lograr ese aumento presupuestario es "una lucha bastante complicada". No obstante, valora muy positivamente la propuesta de la Consejería para ir estableciendo contactos cada dos o tres semanas y avanzar en un acuerdo sobre las necesidades del sector de las artes escénicas.

Queda en el aire qué cambios se van a producir en el nuevo sistema de contratación que desató la guerra entre los actores y la consejería de Cultura. Para ajustarse a los requerimientos de la ley de contratos públicos, el Principado comenzó a aplicar un sistema de subvenciones, lo que en la práctica causó un desplome de las contrataciones pues los pequeños ayuntamientos, siempre cortos de fondos para la cultura, se veían obligados a adelantar el dinero para contratar los espectáculos del circuito asturiano de teatro y luego esperar a que el Principado les otorgase la subvención correspondiente. "Este año ha sido muy duro para las artes escénicas en Asturias. Esperemos que no se vuelva a repetir", indicó ayer Alija a la salida del encuentro con Berta Piñán. "En el primer semestre casi no hubo representaciones", añadió. El representante de las compañías de teatro profesional subrayó que "está claro que este modelo no nos gusta" pero reconoció que este año ya no se puede cambiar. De cara al futuro, Escenasturias espera que el espíritu de consenso que ayer paladearon los actores en Cultura contribuya a darle un impulso a su actividad.