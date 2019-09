"Ford v Ferrari", la película que la familia Ford no quiere ver ni en pintura

A pesar de que "Ford v Ferrari", estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), relata una de las victorias deportivas más históricas del fabricante Ford, es también probable que nadie de la familia Ford quiera ir a verla.

El filme, dirigido por James Mangold narra la batalla en la década de los años sesenta del siglo pasado del fabricante Ford para doblegar a la italiana Ferrari en la histórica carrera francesa de "Las 24 horas de Le Mans".

Gracias a la dedicación del ingeniero Carroll Shelby, interpretado en el filme por Matt Damon, y del piloto británico Ken Miles, al que da vida Christian Bale, Ford creó el GT40 que ganó la carrera cuatro años consecutivos, en 1966, 1967, 1968 y 1969. Nunca más Ford ganó Le Mans. En Toronto, el filme se ha ganado la ovación del público y rumores de nominaciones para los "Oscar", especialmente por la actuación de Bale.

Pero para una película épica que lleva a la gran pantalla el gran momento de Ford en la prueba automovilística más prestigiosa del mundo, la representación que Mangold realiza de Henry Ford II y toda su cuadrilla de directivos, ha tenido que desquiciar las partes nobles de Dearborn, la sede de Ford en las afueras de Detroit.

De momento, el hijo de Henry Ford II, Edsel Ford II, ya ha señalado en Twitter que no piensa a ir a ver la película: "Sobre la base del tráiler, creo que no iré. Yo estuve en Le Mans en 1966".

Mangold reconoció que hay un claro paralelismo entre el despreciable mundo de los altos ejecutivos de Ford que retrata la película y la trastienda del mundo del cine, en el que los hombres de los despachos intentan recortar a los artistas.

"Vi una gran cantidad de paralelismos. He tenido reuniones con el estudio en el que se me dijo: 'Este elemento de tu película debe cambiar o no la hacemos'", explicó Mangold para quien el momento histórico que refleja la película está perdido porque ahora todo está dominado por lo que marcan los ordenadores. "Igual con las películas, echo de menos esos días cuando la gente actuaba con sus instintos", añadió.

Mangold considera un halago que "Ford v Ferrari" haya sido calificada como un drama a la "antigua usanza", con mucha acción pero una atención especial al desarrollo de los personajes. A Damon tampoco le importa el calificativo. "Creo que todos crecimos con películas como esta que son sobre gente, películas de la década de los años 70 con esos increíbles actores y directores que eran tan emocionantes. Es lo que me hizo querer estar en las películas", explicó.