El estremecedor relato de abusos de una madre: "mi marido me violaba cada semana, incluso en frente de nuestro hijo"

Un desgarrador relato de sufrimiento y dolor. Así es el testimonio de una mujer que ha confesado ser víctima de violaciones por parte de su marido durante cinco años. Jane Hanmore, una mujer de 35 años, cuenta al diario británico "The Mirror" que su marido la violó semanalmente durante una década e incluso frente a sus hijos. "Estoy aliviada de estar ahora a salvo de sus garras", confesaba la mujer al medio inglés.

Hanmore relata que al principio todo comenzó con maltrato psicológico y que a menudo la llamaba "gorda" o "perezosa". Con el paso del tiempo la relación se volvió mucho más violenta y comenzaron los abusos físicos. Un día, los niños pequeños de la pareja entraron a la cocina mientras Brian violaba a Jane. "Yo estaba el fregadero y cuando me preguntaron por qué estaba llorando, mentí y dije que me había cortado el dedo. Entonces les dije que volvieran a la sala mientras él continuaba. Tenía demasiado miedo para decírselo a nadie, y Brian me hizo sentir que nadie me creería", confiesa la mujer. La mujer quiso echar a su marido de casa, pero este se negaba a abandonar el inmueble.

"Un día Brian entró en mi casa y se negó a irse. Me tiró al suelo, me estranguló y luego me arrastró a la sala por el pelo. Afortunadamente, dos de mis hijos, que tenían 12 y 14 años, escucharon mis gritos y corrieron a mi rescate. Uno llamó a la policía. Me ayudaron a sacarlo y cerrar la puerta principal".

El hombre fue arrestado y, posteriormente, se declaró culpable. "Aun así se negó a dejarme solo. Y después de que la orden expiró en agosto, me llamó decenas de veces al día y me envió un mensaje de texto, rogándome que lo dejara volver", relata. Jane quiere que el duro relato de los abusos que ha sufrido ayude y sirva de inspiración a otras mujeres para hablar en caso de que estén siendo víctimas de abuso.