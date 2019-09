Enrique Marty expone en el Museo Barjola "Fe ciega", sobre los "culto cargo"

Sátira, esperpento, absurdo... Son algunas palabras que la crítica ha utilizado para tratar de describir la obra de Enrique Marty (Salamanca, 1969), un artista que se aviene mal, no obstante, con las clasificaciones por la riqueza expresiva y conceptual de su obra. El autor inaugurará el próximo jueves en el Museo Barjola, en Gijón , "Fe ciega", una exposición comisariada por Kristine Guzmán.

En esta propuesta, donde los aficionados encontrarán dibujo, escultura o vídeo, se materializa el interés de Enrique Marty por los llamados "culto cargo" ("cargo cult", en inglés).

Se llaman así a una serie de ritos y prácticas no convencionales que han desarrollado los habitantes de las islas del Pacífico Sur (especialmente Nueva Guinea; también en Melanesia e incluso en Australia), a partir del contacto con elementos de la civilización occidental.

Entre esas poblaciones arraigó la creencia de que esos productos o manufacturas occidental tenían algo así como un origen en espíritus divinos. Con sus cultos quieren demostrar su agradecimiento y, además, una esperanza: sus ancestros les recompensarán con mercancías aún mejores por su firmeza en esa creencia.

Cuatro grandes piezas

Enrique Marty expondrá en el Barjola, tomando como punto de partida esa práctica de los "culto cargo", cuatro grandes piezas: por un lado un dibujo ("Long line of fanaticism") de dieciocho metros de largo, con una cadena de personajes uniformados; también una instalación de cuarenta y dos esculturas orantes o en actitud sumisa; la escultura "Cargo cult" y, además, el vídeo "All your world is pontless (capítulo VI)".

Una obra que "explora esas situaciones en las que lo familiar nos resulta inquietamente extraño. Sus protagonistas, casi siempre sacados de su entorno inmediato, han abandonado la superficie vana del tópico para adentrarse en situaciones malditas, violentas o grotescas", se explica en el texto de presentación de una muestra que inaugurará el nuevo director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Martín López-Vega.

Desde la dirección del Barjola subrayaron que Enrique Marty está considerado como uno de los artistas plásticos de su generación "con mayor proyección en el panorama internacional". Ha expuesto en Europa, América Latina y Asia.