Etelvino Vázquez entra en la piel de Lorca

Al actor y director teatral Etelvino Vázquez no le hace falta mucho para lograr un gran espectáculo. Ayer, en el centro cultural de La Fresneda, lo hizo él solo. Allí puso sobre las tablas, en preestreno, un monólogo bajo el título "In Memoriam", sobre la trayectoria del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, que él mismo escribe y dirige.

Tumbado sobre las tablas completamente inmóvil y con los ojos cerrados. Así recibió Vázquez al público asistente, que no acababa de dar crédito. "Está ahí tirado", exclamaban sus seguidores. Pasaron 20 minutos y continuaba sin hacer gesto alguno, hasta que, al fin, se apagaron las luces.

Se alzó, asustando a más de uno con tanta intensidad repentina. Empezó por el final -lo único seguro-, la muerte. Hizo de asesino y asesinado, dejando claro que el cambio de papeles sería constante. Rápido, volvió al inicio de todo. La visita de Lorca a la actriz Margarita Xirgu, su musa, amiga y cómplice. "Me llamo Federico García Lorca y vengo a entregarle esta obra que he escrito para usted. Se llama 'Mariana Pineda'. Y me gustaría mucho que pudiera leerla".

Corría el año 1926, y el joven artista vivía angustiado por el futuro. Encerrado en su casa, aguardaba la respuesta de quien esperaba fuera su tabla de salvación para escapar de aquellas cuatro paredes: "Dicen mis padres que no hago nada y que, así, no puedo salir de Granada".

Un grito, cuchillo al aire y la estatua de la Libertad. Al final lo había conseguido, Federico estrenaba en los grandes escenarios. Primero Nueva York, luego Buenos Aires. Puerto tras puerto, recorría el mundo con sus aires esperanzados y excéntricos, siempre acompañado de su fiel Xirgu. "Yo me quedo entre los muertos, yo voy cantando mi canto inmenso. Canto el canto de quieres callan, de quienes mueren. Me quedo aquí con mi canto y con mi llanto". Llegó la guerra y la separación, el mundo negó el arte y el sentimiento.

Lorca brutalmente asesinado y Xirgu exiliada en el continente sudamericano, donde los recuerdos siguieron vivos. Ella así lo quiso, se negó a asimilarlo y siguió hablándole al vacío, hasta que también pasó a formar parte de la memoria, en los años sesenta.

Así lo representó Vázquez, en un constante y desquiciado intercambio de papeles. Bien interpretada esa locura de la pérdida, bañada en la sangre del conflicto armado. El dramaturgo le puso mucha pasión y dejó momentos brillantes, tapándose la cabeza como un niño asustado. Escupió de rabia y también sonrió esperanzado. Al final, todo acabó en un aplauso.

Fue el preestreno de este espectáculo, que continuará rodando de próximas fechas. El estreno oficial será el 5 de Octubre en el XV Festival Internacional "Cumbre de las Américas" en Mar del Plata (Argentina).