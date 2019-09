Acuérdate de lo que pasó en el Sahara

La periodista y poeta asturiana Laura Casielles dirige el documental web "Provincia 53", que se estrena mañana viernes en la red (www.provincia53.com). La "Provincia 53" es el Sahara Occidental, el territorio colonial que España abandonó en 1976, dejando tras de sí un largo conflicto y 150.000 víctimas, los refugiados saharauis que han visto cómo Marruecos ocupaba su país y sobre los que aún pesa el sentimiento de haber sido abandonados a su suerte por los españoles. El documental que dirige Casielles se acerca a este conflicto desde el punto de vista de la memoria histórica. Aspira a llenar el "gran vacío" que, según esta autora, existe en el relato de la Trancisión española sobre lo que ocurrió hace 43 años en aquel territorio colonial que un día fue España.

Justicia, verdad, reparación

"La idea surge de darnos cuenta de que el conflicto saharaui es un gran desconocido en España. Sí, tenemos una noción de que algo pasó allí, pero no lo tenemos muy claro. Es curioso, pero convivimos con niños saharauis que vienen a pasar sus vacaciones a España pero no tenemos ni idea de cuál era la historia común con nuestro país", apunta Casielles. "En el relato que hemos heredado del fin de la dictadura y de la Trancisión hay un gran vacío sobre la historia colonial de España, que deja desamparado a ese pueblo que también necesita justicia, verdad y reparación".

"Provincia 53" es un proyecto multimedia y orientado a la difusión digital. Lo conforman diversas piezas audiovisuales, sonoras, gráficas y textuales que se acercan a distintas etapas y detalles de la historia reciente del Sahara Occidental. En su mayoría recogen testimonios de personas tanto saharauis como españolas que vivieron la época de la colonización y la salida de España, que tuvo como consecuencia que el proceso de descolonización de este territorio quedara inconcluso. El proyecto, desarrollado por un equipo español y saharaui, está financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y auspiciado por el Instituto 25M para la Democracia, vinculado a Podemos.

"No será un documental al uso", explica Laura Casielles. "Cuando entras en la web te encontrarás distintas piezas, en distintos formatos para que puedas ir componiéndote un puzzle", detalla. "Cada pieza puede moverse autónomamente y nos encantaría que la gente divulgase ese material por las redes sociales. Con todas esas piezas, la lectora o espectadora irá atando los cabos de esa historia que está por contar y por construir", añade.

Los dos Saharas

El documental da voz a los que se quedaron para acabar convirtiéndose en refugiados pero también a los españoles que se fueron siguiendo las órdenes de un Estado que en aquellos momentos hacía el tránsito de una dictadura a una democracia. En "Provincia 53" se han reunido, por ejemplo, a profesoras españolas destinadas al Sahara Occidental con alguna de sus alumnas de entonces. Un reencuentro emocionante. "Se trata de indagar cómo podemos hacer memoria juntos. Una memoria cruzada, que no imponga una perspectiva, que sepa encontrar de qué modo eso se compartió y pueda mirarse desde los dos puntos de vista. No queremos caer ni en el paternalismo ni en el buenismo", explica Laura Casielles. Hay puntos en común entre los testimonios de un lado y de otro. "Lo que hemos encontrado en todos es la certeza de que algo estuvo mal hecho, que algo se precipitó y no siguió el curso que se esperaba, siguiendo el proceso de descolonización que siguieron otros países".

De las dos partes, la de los refugiados se llevó lo peor. "Los saharauis nos transmiten el sentimiento de abandono o incluso de traición de que quienes les tenían que defender no lo hicieron, de que aquello no fue justo y tenía que haberse hecho de otra manera", explica Casielles.