El Centro Niemeyer progama diecisiete películas este otoño

La programación de cine del último trimestre del año del Centro Niemeyer ofrece una selección 17 películas en 21 pases. Son, entre otras, cinco películas españolas, cuatro inglesas, tres francesas. El 3 de octubre comienzan con "Sombra". Después vendrán, "Contemplación", el 6 de octubre; 13 de octubre, "La virgen de agosto"; los 18, 19 y 20 de octubre, "Dobles vidas"; 24 de octubre, "Diego Maradona"; 31 de octubre, "Midsommar"; 7 de noviembre, "Ojos negros"; 10 de noviembre, "A portuguesa"; 14 de noviembre, "El peral salvaje", el 24 de noviembre, "Cuando fuimos brujas"; 28 de noviembre, "Sorry we missed you"; el 1 de diciembre, "Sauvage"; 8 de diciembre, "O que arde"; los 12, 14 y 15 de diciembre, "El secreto de las abejas"; 19 de diciembre, "Las maestras de la República"; 20 de diciembre, "La defensa, por la libertad", y 26 de diciembre, "Les bonnes intentions".