Francisco: "Si Dios no está con ellos, los imperios colapsarán"

El papa Francisco recordó que los grandes imperios y las dictaduras del pasado acabaron por colapsar porque "Dios no estaba con ellos", durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. "Piensen en tantos proyectos políticos y en cómo cambian de un lado a otro en todos los países. Piensen en los grandes imperios, en las dictaduras del siglo pasado. Se sentían muy poderosos, para dominar el mundo, y luego todos colapsaron", dijo Francisco. El papa añadió que también "los imperios de hoy colapsarán, si Dios no está con ellos, porque la fuerza que los hombres tienen en sí mismos no es duradera. Solo la fuerza de Dios perdura". Por ello aseguró que la Iglesia católica, a pesar de "tantos pecados, tantos escándalos, sin embargo, sigue en pie" porque "Dios está ahí".