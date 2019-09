Ellroy: "Me obsesiona mi relación con Dios y escribir grandes novelas"

James Ellroy dice vivir en el pasado porque el presente no le importa un "rábano", le "obsesiona" su relación con Dios y escribir "grandes novelas" y es "extremadamente ordenado". El escritor estadounidense (Los Ángeles, 1948) viajó a Madrid con motivo del lanzamiento de "Esta tormenta", el segundo Cuarteto de Los Ángeles (Penguin Random House).

Se trata de la continuación de "Perfidia", en la que sitúa al lector en enero de 1942, un año en el que Los Ángeles se ha convertido en un polvorín tras el shock de Pearl Habour y donde aparece el cadáver de un hombre, un hallazgo que acaba en un absoluto caos. "Quiero sacar a mis lectores de su vida cotidiana y obligarles a leer los libros de forma obsesiva, compulsiva, que se concentren de forma obsesiva en ellos", revelaba ayer, al hablar sobre su literatura. También reveló algunos detalles de su vida cotidiana y sus rutinas. "No tengo ordenador, no tengo ni idea cómo se utiliza, no tengo móvil, solamente veo boxeo y películas policíacas en televisión. Vivo en Denver, Colorado, hace frío, y sí que vivo en el pasado", contó.