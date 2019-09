Gustavo Gimeno: "Con Plácido Domingo falta ecuanimidad"

En el caso de Plácido Domingo "falta ecuanimidad", se ha reaccionado "muy rápidamente, con emocionalidad y mezclando las cosas", según el español Gustavo Gimeno, director de la Orchestre Philharmonique de Luxemburgo y en breve de la Toronto Symphony Orchestra. Gimeno cree que, "en el fondo, no se sabe nada sobre lo que ha sucedido". "Americanos y europeos han reaccionado de forma muy diferente y me sorprenden estos extremos de emocionalidad, rapidez y mezcla de lo artístico con lo personal", lamenta. Nueve mujeres, ocho de ellas de forma anónima, denunciaron públicamente el acoso sexual al que aseguran haber sido sometidas por Domingo de acoso sexual. Posteriormente a esas acusaciones se sumaron otras once mujeres.