Laboral da la alarma sobre la falta en Asturias de un plan conjunto para la oferta artística

Las visitas han caído en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, no así el número de usuarios (entre 400 y 500 por semana), a cifras sin precedentes. Su directora artística anunció ayer un ambicioso programa de actividades, desde este mes y hasta finales de año, para revertir la situación. Pero Karin Ohlenschläger dio también un enfoque nuevo a ese problema que enfrenta desde hace meses la instalación que abre sus puertas en Cabueñes (Gijón). Una situación que, a su juicio, afecta más o menos al conjunto de la oferta artística del Principado al carecer de una estrategia conjunta de promoción.

"Lo hemos visto este verano: los asturianos estaban más al tanto y sabían más del Centro Botín que de lo que se hace en el Principado", aseguró la directora de Laboral Centro de Arte, antes de encadenar: "Todos los agentes culturales tenemos ahí un reto importante; hace falta mucha más comunicación, porque este verano, por ejemplo, no he visto un solo anuncio de lo que ofertamos". El Centro Botín, edificio de Piano Renzo inaugurado frente a la bahía de Santander el 23 de junio de 2017, se ha convertido en poco más de dos años en una de las atracciones culturales del norte español junto con el bilbaíno Museo Guggenheim. La instalación cántabra está dirigida por Benjamin Weil, que fue también director de actividades de Laboral.

Karin Ohlenschläger abogó por un "esfuerzo común" de los responsables de los museos asturianos para dar a conocer la oferta artística del Principado. A su juicio, nada se ha hecho por ejemplo en este último verano por acercar esas propuestas a los visitantes de la comunidad autónoma: "No he visto anuncios". Insistió: "Hay que trabajar en una estrategia común para dar a conocer el arte histórico y contemporáneo de Asturias; no se conoce la oferta artística del Principado".

A la directora le gustaría, según indicó, un proyecto conjunto con los museos de Gijón. Un planteamiento que podrá llevar al patronato de Laboral Centro de Arte. El órgano de gobierno de la instalación de Cabueñes, donde tiene mayoría la Administración del Principado, está pendiente de renovación tras los relevos en la Consejería de Cultura.

Pero también es cierto que ha entrado en ese órgano la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González. A diferencia de la anterior regidora, que delegó su representación en Xixón Sí Puede (Podemos), su sustituta quiere estar presente ahí. Una buena ocasión para coordinar Laboral Centro Arte con la potente red de museos que dependen del Ayuntamiento de Gijón.

Karin Ohlenschläger hizo resaltar otra insuficiencia a la que se enfrentan algunas instituciones artísticas asturianas, caso de la propia Laboral. Objeto de un importante ajuste de plantilla, con un juicio perdido al prosperar la denuncia de varios "autónomos" despedidos, la directora señaló que el Centro de Arte carece desde hace tiempo de un profesional dedicado a las tareas de comunicación: "Es importante tenerlo".

¿Y tiene la dirección de Laboral el apoyo de los nuevos responsables de la Consejería de Cultura, con su titular, Berta Piñán, al frente? "Estuvo el equipo completo, durante tres horas, el pasado martes. En principio hay un gran interés y, aunque deberían responder ellos, nos han transmitido ese apoyo", respondió Karin Ohlenschläger. Y aún añadió: "Creo que son conscientes del potencial que Laboral tiene para Asturias; es un catalizador al ser referencia nacional y europea; estamos en redes europeas de gran escala".

Karin Ohlenschläger se mostró ayer convencida, en la presentación del programa cuatrimestral de actividades (ver en esta misma página), de las posibilidades del Centro de Arte y de la necesidad de "darle más visibilidad", como al conjunto de la oferta artística asturiana.

Laboral Centro de Arte no es sólo una instalación en la que caben exposiciones, sino que ofrece también sus laboratorios y talleres. Lo recordó su directora al detallar los programas educativos, la convocatoria de las becas a la producción artística y las celebraciones públicas. Este fin de semana hay un nuevo "Mercadillo LABshop".