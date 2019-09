Un hombre deja morir a su mujer de un bajón de azúcar y graba la agonía

Al hombre no le bastó con haber sometido a su pareja a un proceso continuado de maltrato físico y psicológico. Cuando ella sufrió una hipoglucemia, no movió un dedo, no la auxilió, la dejó morir y, por si fuera poco, grabó su agonía con el móvil. Estos son las circunstancias que rodean el fallecimiento de la cuarta víctima que se ha registrado esta semana en España por culpa de la violencia machista. En lo que va de año, ya han muerto 49 mujeres en nuestro país; más de un millar desde que hay datos oficiales.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Viladecans (Barcelona) a un hombre de 49 años acusado de un delito de homicidio y otro de malos tratos por dejar morir a su pareja cuando esta sufrió una hipoglucemia y grabar con el móvil su sufrimiento. La muerte se produjo el 18 junio pasado.

El detenido, que asegura ser dentista, es de nacionalidad argentina y vecino de Viladecans, fue arrestado el pasado miércoles y ya ha ingresado en prisión por orden judicial, acusado de un delito de homicidio y malos tratos en el ámbito del hogar.

Los Mossos conocieron el fallecimiento de la mujer cuanto el ahora detenido, que no tenía antecedentes, se acercó en persona a comisaría a comunicar la muerte. No llamó por teléfono y se negó rotundamente a enseñar el terminal a los agentes. Esa actitud alertó a los policías. La autopsia determinó que la mujer había sufrido una hipoglucemia, es decir, una bajada del azúcar en sangre. La autopsia determinó también que el cadáver de la mujer presentaba golpes y contusiones compatibles con haber sido golpeada. Las pesquisas, finalmente, han logrado identificarlo como supuesto autor de los mencionados delitos. El hombre no ha difundido el vídeo, lo conservaba en un archivo en su teléfono. Era la prueba que lo incriminaba por completo.