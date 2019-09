"Retomaremos de inmediato la ley de eutanasia", anuncia la ministra Carcedo

El gijonés Fernando Cuesta partió a Suiza el pasado mes de junio para poner fin a su vida antes de que su enfermedad neurodegenerativa, ya imparable, complicase aún más su calidad de vida. Y lo que lamenta la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, es que el gijonés no hubiese podido fallecer, tal y como él quería, en su ciudad. "Por eso retomaremos inmediatamente la ley que regula esto. Ya tuvimos dos tentativas fallidas, pero es lo que la sociedad desea", aseguró ayer la ministra durante un encuentro con la Fundación Alpe de afectados por acondroplasia en la Laboral de Gijón. Según ella, el testimonio de Cuesta -que se hizo público estos días porque el enfermo había solicitado reservarlo en secreto hasta después de su muerte- "refleja a la perfección" una ley de eutanasia que ya está "estudiada, revisada y avalada jurídicamente". "Sólo queda tramitarla y aprobarla definitivamente. Solo lamento que no hayamos podido hacerlo antes", apuntó.

Carcedo considera que la sociedad española "está lo suficientemente madura" como para poder debatir y aprobar la eutanasia. "Las encuestas que hemos hecho denotan un apoyo masivo, hasta del 60% de medio y alcanzando el 80% en algunos colectivos. No se entiende que aún no la tengamos", aseguró. Su partido trató de tramitarla dos veces, en las dos últimas legislaturas. En la primera ocasión no salió adelante por "un bloqueo político inexplicable" de los partidos de la derecha, que apostaban por medidas de mejora en apoyos paliativos y, en la segunda, por haberse paralizado la actividad política tras no alcanzar un acuerdo de gobierno y convocar nuevas elecciones. La ministra espera que el tercer intento sea el definitivo, pero lamenta no llegar a tiempo para casos como el del gijonés. "Lo que él y su familia pedían es justo lo que nosotros defendemos: seguridad jurídica, respeto a las creencias y valores personales y garantía de un entorno seguro", concretó. "Lamento mucho que españoles como él todavía tengan que irse del país para que se puedan cumplir sus deseos", añadió.

A ojos de Carcedo, el debate sobre la eutanasia debería estar ya superado. "Obviamente no se trata de obligar a nadie a morir; sólo queremos garantizar que aquellos que ven cómo su sufrimiento atenta ya contra su dignidad humana puedan tomar su decisión libremente", razonó. Para ello, el marco legal estatal debería garantizar "un espacio seguro y amigable" para que enfermos terminales o con patologías irreversibles puedan, una vez llegados al punto en el que su estado de salud le provoque "un sufrimiento personal insoportable", poner fin a su vida.

Así lo había decidido Fernando Cuesta, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ya no podía caminar, estaba perdiendo el habla y empezaban a fallarle ambos brazos. No quería seguir. El pasado mes de junio viajó a Suiza y, a sus 65 años, ingirió un cóctel mortal que él mismo se tuvo que tomar para evitar posibles acciones legales contra su familia.

Acondroplasia

Carcedo visitó la ciudad para participar en las jornadas de la Fundación Alpe de personas con acondroplasia, que tuvo como cita central la presentación del libro "Analfabetos sentimentales" de María Luisa Garde. En el volumen, la historiadora recopila varias historias de niños y adultos afectados por la patología en las que, según la propia autora, "demuestran que a día de hoy el enanismo sigue siendo un objeto de burla y un impedimento en el desarrollo personal y laboral". Esta postura, además, ya no está bien vista en otro tipo de discapacidades. "Hoy es impensable hacer chiste con un afectado con síndrome de Down, pero sigue haciendo gracia traer a un 'enanito' a una despedida de soltero. Es inhumano", lamentó la autora.