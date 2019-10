Los letrados de la Junta obligan a Berta Piñán a presentar su programa en castellano

La puesta de largo de Berta Piñán ante la Comisión de Cultura, Política Lingüística y Turismo comenzó con polémica. La Consejera de Cultura, que comparecía para exponer su programa a los diferentes grupos, inició su intervención en lengua asturiana, como ha hecho en todas sus comparecencias públicas desde que asumió el cargo. Una decisión que fue contestada por PP y VOX, lo que llevó a la Mesa a instar a la consejera a realizar su intervención en castellano, decisión que ella acató. "Bien siento que no me dejen, que no sea legal, hacer mi intervención en asturiano. Resulta dificil de entender que puedan leerse mis poemas en esta Cámara pero que no se me permita hablar en asturiano", ha señalado la consejera.

Ante la intención de Piñán de realizar su exposición en lengua asturiana, la consejera fue inquirida por la mesa. Piñán confirmó su intención de realizar toda la intervención en asturiano, lo que motivó una primera queja de Gloria García, del PP, que solicitó la traducción simultánea al asegurar que no tiene un dominio suficiente del idioma para comprender la totalidad de la exposición. El PP ya había adelantado su malestar por la intención de Piñán de realizar su intervención en asturiano.

A estas quejas se unió Vox. Ignacio Blanco pidió a la mesa que exigiese a la consejera que interviniese en un idioma "en el que nos entendamos todos" y llegó a ironizar con que, antes de usar el asturiano, la consejera debería utilizar el inglés, que considera más accesible a los diptuados.

Ante las quejas de esos grupos, la presidenta de la mesa, Lidia Fernández, paró la sesión para consultar a los letrados de la cámara sobre la polémica. Finalmente, pidió a la consejera que utilizara el castellano, lo que Piñán acató. Antes de que se retomase la sesión, Rafael Palacios, de Podemos, pidió que constase una queja de su grupo ante la decisión de obligar a la consejera a utilizar el español, lo que motivó una sucesión de reproches entre el propio Palacios y los representantes de Vox y PP.

En su exposición, Piñán anunció la creación de un Consejo General de política lingüística, como punta de lanza de una mayor promoción del asturiano; se comprometió a completar la ampliación del Museo de Bellas Artes; y reveló que pretende revisar las ayudas del circuito de teatro para retornar a un modelo análogo al que desmontó el anterior ejecutivo, y que motivó numerosas quejas desde el sector.