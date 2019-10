Deslumbrante muestra de la Fundación Masaveu

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson logró ayer asombrar a todo un rey de España. Felipe VI visitó la nueva sede de la entidad asturiana en calle Alcalá Galiano de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Un espacio que se abrirá al público mañana, con una gran exposición de más de un centenar de obras de la colección Masaveu de pintura del siglo XIX. El Rey contempló ayer con interés la muestra, pero la pieza que logró dejarle literalmente con la boca abierta fue "Silencio", la espectacular escultura de 14 metros de altura realizada ex profeso por Jaume Plensa y que ocupa uno de lo patios interiores del edificio. Una mole ante la que don Felipe apenas pudo articular una palabra: "¡Uau!".

El Rey no estuvo solo en su recorrido por el coqueto edificio en el que se ha instalado la nueva sede de la fundación asturiana, un antiguo palacete que ha sido rehabilitado por la institución con un diseño de los arquitectos Rafael Masaveu y Carolina Compostizo. Para esta puesta de largo, se desplazaron a Madrid el Presidente y la Consejera de Cultura del Principado, Adrián Barbón y Berta Piñán; la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; y el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio. Desde la capital llegaron el ministro de Cultura en funciones, José Guirao; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y personalidades vinculadas al mundo del arte y la cultura, como el mecenas y empresario astur-mexicano Plácido Arango.

Los representantes políticos y el presidente de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Fernando Masaveu, recibieron a Felipe VI a las puertas del palacete. El primero al que saludó el monarca fue a Adrián Barbón, con quien intercambió unas breves palabras en el vestíbulo del edificio. Acto seguido, el Rey comenzó una visita por la exposición, guiada por el comisario, el asturiano Javier Barón Thaidigsmann, jefe del área de conservación de pintura del siglo XIX del Museo del Prado.

Durante el recorrido, en el que el Rey estuvo flanqueado por Fernando Masaveu, Barón explicó a don Felipe diversas obras de Francisco de Goya, Eduardo Rosales, Eugenio Lucas Velázquez o Joaquín Sorolla, entre otros. El monarca se mostró muy interesado por la Colección Masaveu y, en diversos momentos del recorrido, se le vio conversar animadamente con el historiador del arte sobre algunas de las pinturas expuestas.

Pero el momento álgido de la visita, el que sin duda recordará el Rey, fue su encuentro con "Silencio", una pieza que dialoga directamente con "Julia", la monumental escultura de Plensa que la Fundación María Cristina Masaveu Peterson instaló en la plaza Colón, muy próxima a su nueva sede. Felipe VI salía de una sala cuando, en un pequeño espacio, le esperaba el propio Jaume Plensa, que le invitó a girar la cabeza hacia la izquierda: a través de una ventana, le esperaba la obra, un impresionante relieve del rostro de una niña que ha emprendido el camino hacia la adolescencia, con los ojos cerrados y la boca tapada con las manos. Fue en ese momento cuando el rey soltó su exclamación, quedándose absorto en la contemplación de la obra.

Las explicaciones del artista y de Fernando Masaveu no hicieron sino incrementar el asombro del monarca, que no dudó en felicitar a ambos por esa instalación. "Enhorabuena", les dijo el Rey, hasta en dos ocasiones. Antes de dejar el espacio y continuar con la visita, Felipe VI no perdió la oportunidad de girarse de nuevo para contemplar la pieza que le había emocionado.

Tanto la escultura "Silencio" como la espectacular muestra que la Fundación María Cristina Masaveu Peterson expone con motivo de la inauguración de su nueva sede se podrán visitar a partir de mañana, en unas jornadas de puertas abiertas que se prolongarán hasta el 5 de enero de 2020. Para aquellos que quieran conocer con más profundidad las obras expuestas, la Fundación organiza 17 visitas guiadas gratuitas a la semana. Además, el comisario de la muestra, Javier Barón, impartirá una conferencia el 5 noviembre, que servirá de inicio a un ciclo de ponencias en torno a la pintura española del siglo XIX.