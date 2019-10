"No hacer nada por el cambio climático sería terrible para nuestros nietos", afirman las premio "Princesa" de Investigación Científica

"No hacer nada por el cambio climático sería terrible para nuestros nietos", afirman las premio "Princesa" de Investigación Científica Miki López

"No hacer nada por el cambio climático sería terrible para nuestros nietos", alertaron esta tarde las galardonadas con el premio Princesa de Investigación Científica y Técnica. Las científicas Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, dos referentes en la lucha contra el calentamiento global, aseguraron que el futuro es "oscuro", pues desde el año 1.500 "hemos perdido más de 800 especies de animales y unas 600 de plantas que nosotros sepamos". Y ahora mismo hay un millón de especies más que están en peligro de extinción. "Esto no quiere decir que vayan a desaparecer, pero sí que lo harán si no hacemos nada; están en nuestras manos", puntualizó Díaz en rueda de prensa. "Incluso las bacterias están perdiendo diversidad. El mundo va a ser muy diferente y tenemos que pensar en ello", añadió por su parte Chory.

Las biólogas destacaron que "detrás del negacionismo al cambio climático sólo hay intereses económicos y políticos, porque la evidencia científica es realmente incontestable". De hecho, el calentamiento global está yendo "tres veces más rápido" de lo que se preveía. Las científicas aplaudieron en este sentido las movilizaciones de jóvenes en todo el mundo, encabezadas por la activista sueca Greta Thunberg. "Ese es un síntoma de que algo nuevo está pasando y de que algo podemos hacer", valoró Sandra Myrna Díaz. "El activismo es muy importante, aplaudo el papel de los jóvenes, debemos escucharles", apuntó Joanne Chory.

Durante la rueda de prensa, las premiadas afirmaron que "nadie está diciendo que dejemos de vivir el mundo, sino que para salvarnos nosotros, con el estilo de vida que nos gusta, necesitamos reconectarnos con la naturaleza". Se tratan de "nuevos modos" de vida, los cuales generarán "nuevos puestos de trabajo", concluyeron.