Peter Brook, "Princesa" de las Artes: "El Brexit es estúpido, uno de los errores más trágicos de la historia"

Peter Brook, premio "Princesa de Asturias" de las Artes, atendió a primera hora de la tarde a los medios en una rueda de prensa que comenzó con el saludo en español del director de teatro. Recordó sus múltiples estancias en España: "Olvidé las palabras, pero no la felicidad". Entre esas visitas, recordó su peripecia de 1949, cuando fue apresado por una banda de maquis a la salida de casa de Dalí, con unos bocetos. "Gala me hizo firmar un recibo por si me pasaba algo, menos mal que los terroristas no les dieron valor y los dejaron allí", recordó.

Sobre el Brexit, Brook señaló que un referéndum es algo positivo si se tiene toda la información y se sabe que se va a votar, pero cree que no pasó así en ese proceso. "Es el error más triste que se ha cometido, espero que haya algo que se pueda arreglar", precisó.

El director teatral también rechazó que le llamen "creador": "es una blasfemia, solo hay un creador". E insistió que seguirá trabajando mientras se sienta útil. Porque "compartir" y "útil", dijo, son las dos palabras principales para él.