Salman Khan: "Hay que empezar con un optimismo loco todos los proyectos que uno emprende"

"Hay que empezar con un optimismo loco todos los proyectos que uno emprende", defiende Salman Khan, el matemático e ingeniero galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, que se ha erigido como el 'maestro del mundo' gracias a su capacidad pedagógica, su visión de futuro y un método innovador basado en el lema "Sólo tienes que saber una cosa: puedes aprender cualquier cosa".

Así lo ha hecho saber esta tarde en encuentro con el público celebrado en el colegio Corazón de María de Gijón donde dio cuenta del éxito de su método que siguen ya setenta millones de usuarios de 190 países del mundo donde han podido constatar la utilidad de esta plataforma educativa. "La gente es capaz de hacer grandes cosas cuando puede desarrollar su potencial", dice Khan, "por eso es tan importante que podamos estar en todos los idiomas".

Khan se ha referido al método tradicional en el que hasta el mejor estudiante también presenta lagunas y cuando llegan a niveles superiores no entienden nada, no porque no sea inteligentes sino porque las lagunas se van acumulando.

El ingeniero ha explicado los inicios de la Khan Academy que nació con la misión de ofrecer "educación gratuita para cualquier persona en cualquier lugar del mundo". Con un condicionante: "sin tiempos fijos más allá que el objetivo de dominar un concepto". Antes no existía la tecnología para humanizar la experiencia de aprendizaje, ha dicho durante su conferencia.

"Aprovechemos la tecnología para que todo el mundo tenga educación igual que agua potable. Es como otro derecho más", concluye el fundador de Khan Academy y cierra el acto con una gran ovación,