Herzog, Moretti y Korine se unen a la potente sección oficial del FICX

Cineastas veteranos como Werner Herzog, Nanni Moretti y Harmony Korine competirán en la Sección Oficial de largometrajes del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, en la que convivirán clásicos modernos, ficción y no ficción, comedia, drama, tragicomedia, (auto)biografías, cine político e incluso una "road movie". Además de esos nombres sobradamente conocidos se suman nuevos talentos. La directora estadounidense Lynn Shelton regresa una década después de presentar en Sección Oficial "Humpday con Sword of Trust". "Babyteeth", de Shannon Murphy, tiene como plato fuerte la interpretación de Toby Wallace, premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Joven del pasado Festival de Venecia.

La realizadora asturiana Elisa Cepedal presenta "El trabajo o a quién le pertenece el mundo", una pieza de no-ficción en la que, siguiendo los pasos de los grandes nombres del cine de vanguardia, construye un recorrido analítico, profundo y emocionante por las mismas calles de la cuenca minera en las que creció. "Matthias & Maxime" traerá a Gijón a Xavier Dolan, uno de los enfants terribles del cine actual que regresa a su cultura francófona con una obra de madurez en la que invoca el espíritu de Fassbinder o Almodóvar.

"Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin" es el nuevo trabajo de Werner Herzog, que rinde homenaje a su amigo Bruce Chatwin: viajero impenitente, novelista e intelectual.

"El viaje de Lillian", de Andreas Horvath, es una de las joyas ocultas del Festival de Cannes 2019. Primer largometraje de ficción del director austriaco Horvath, adopta la forma de road movie en la que su protagonista, una joven rusa que debe cruzar Estados Unidos caminando para volver a su país, conocerá, de primera mano, las dos caras de una América que parece haber dejado su sueño de prosperidad muy atrás.

"The Beach Bum" devuelve a un Harmony Korine en plena forma, uno de los directores habituales del FICX. Matthew McConaughey protagoniza un alucinado trabajo, visualmente muy potente.

"Santiago, Italia" es la nueva obra de Nanni Moretti, quien aborda las consecuencias de aquel 11 de septiembre de 1973 en el que el Presidente del Gobierno de Chile, Salvador Allende, sufrió un golpe de estado por parte de los altos mandos del ejército de su país apoyado por unos Estados Unidos ansiosos de finiquitar con la vía chilena hacia el socialismo. Cuarenta y cinco años después, Moretti viaja a Chile para contar, en primera persona y desde su perspectiva más política, unos hechos apenas conocidos o que iluminan aquellos días de traición y tragedia. Estreno en España.

A estas siete películas hay que sumarlas ya anunciadas: Vitalina Varela de Pedro Costa, Blanco en blanco de Théo Court, Les perseides de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró, System Crasher de Nora Fingscheidt y Las vidas de Marona de Anca Damian.