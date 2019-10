Obligan a la "premio Princesa" Mary Beard a desnudarse y quedarse en ropa interior delante de otros pasajeros en el aeropuerto de Heathrow

La premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales 2016, Mary Beard, fue obligada a quitarse la ropa y quedarse solo en ropa interior delante del resto de pasajeros en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.



La historiadora ha declarado a través de su cuenta oficial de Twitter que se "sorprendió" por la reacción de los miembros de seguridad del aeropuerto por confundir su túnica por una chaqueta. "Sé que las reglas son reglas (y todos dependemos de la seguridad del aeropuerto), pero me sorprendió un poco que me dijeran que me quitara lo que creo que es una 'túnica' (pensaron que era una 'chaqueta') en la seguridad de Heathrow esta mañana, hasta mis calzoncillos rotos. Fue muy curioso / vergonzoso para otros pasajeros", declaraba Beard.





I know rules are rules (and we all depend on airport security) but was a bit surpised to be told to take off what I think is a 'tunic' (they thought was a 'jacket') at Heathrow security this morning, down to my scrappy undies. Much to curiosity/embarrassment of other passengers! — mary beard (@wmarybeard) October 30, 2019

Good morning Mary, we are very sorry to hear this and apologise for the experience you have had. Could you please DM us with further details regarding your experience with our Security so that we can look into the matter? Thank you. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) October 30, 2019

Las respuestas en la red social no tardaron en sucederse y la mayoría de los usuarios aplaudían el buen humor y saber estar de la historiadoradel aeropuerto.Estas, no tardaron en aparecer. "Buenos días Mary,¿Podría enviarnos más detalles sobre su experiencia con nuestra seguridad para que podamos analizar el asunto? Gracias", rezaba el texto de la cuenta oficial del aeropuerto de Heathrow en Twitter.