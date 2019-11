Once del Once: este es el número al que debes apostar según la estadística para llevarte once millones de euros en el sorteo de la ONCE

El sorteo del Once del Once de la ONCE está a la vuelta de la esquina. Este juego que impulsa desde 2011 la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), ya se ha establecido como una tradición a la altura de otros grandes sorteos como el Gordo de la Lotería de Navidad. Desde que en el año 2011 la propia ONCE comenzara a celebrar este sorteo han sido muchos los que han intentado llevarse el gran premio de once millones de euros. Y este año seguro que muchos lo vuelven a intentar. Pero ¿qué número coger?

A pesar de que hay muchos premios (bajo estas líneas te los contamos todos), lo cierto es que no todos tiene la misma importancia. El que todo el mundo quiere es el gordo, el de la primera extracción. Evidentemente es imposible saber cuál va a ser pero podemos tirar de estadística para, al menos, obtener la última cifra (con la que recuperar nuestro dinero jugado).

Si miramos los resultados de los últimos años podemos ver cómo desde 2012 hasta ahora el 0 ha sido el número en el que más veces ha acabado este sorteo. Lo hizo en el 14, el 16 y el 17. Nunca han tenido el premio gordo las terminaciones en 3, 4, 5, 7 o 8.



Premios

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).



Preguntas más frecuentes

¿Cuándo se celebra el sorteo 11/11 de la ONCE 2019?

El sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará el día 11 de noviembre de 2019 a las 21:25 h.

¿Dónde puedo comprar online un cupón para el sorteo 11/11 de la ONCE 2019?

JuegosONCE es la única página Web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Para poder comprar tu cupón del sorteo 11/11 simplemente tendrás que acceder con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de manera totalmente gratuita.

¿Cuánto cuesta el cupón del sorteo 11/11 de la ONCE?

El cupón del sorteo 11/11 de la ONCE cuesta solo 6 €.

¿Cuál es el máximo premio que se puede ganar en el sorteo 11/11 de la ONCE?

En el sorteo 11/11 de la ONCE se puede ganar un primer premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

¿Qué premios se pueden ganar en el sorteo 11/11 de la ONCE?

En el sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE se puede ganar un premio principal de 11.000.000 €, 11 premios de 1.000.000 € y miles de premios más que pueden ser tuyos.

¿Cuántos números hay en el sorteo 11/11?

Los números que entran en el bombo para el sorteo 11/11 de la ONCE son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999.